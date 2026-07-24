Premio Rever d’Oro “Pino Cordella” a San Cesario di Lecce: una serata all’insegna della moda e del talento

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LECCE – Moda, orientamento e giovani talenti: il 29 luglio, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi a San Cesario andrà in scena la 29ª edizione del Premio Rever d’Oro “Pino Cordella“ – Istituto Cordella Fashion Show.

L’evento, come ogni anno, punta a celebrare il talento dei giovani designer e conclude l’anno accademico dell’Istituto Cordella International Fashion School, accademia di moda riconosciuta dalla Regione Puglia.

Ad illustrare tutti i dettagli del Premio, tema dell’edizione 2026 e ospiti, alla presenza del presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, sono intervenuti a Palazzo Adorno a Lecce, per una conferenza stampa di presentazione, Giuseppe Distante, sindaco di San Cesario di Lecce, Christian Cordella, Manuel Cordella, direttore dell’Istituto Cordella International Fashion School, Carol Cordella, direttrice creativa dell’Istituto, Alfreda Gianfreda, stylist premiata ed ex allieva, Frank, docente dell’Accademia.

La storica manifestazione è organizzata da Christian, Manuel e Carol Cordella, ed è realizzata con il patrocinio della Provincia di Lecce e in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce, a conferma del legame tra istituzioni, formazione e sviluppo dei giovani talenti. Inoltre, l’iniziativa si inserisce nel programma “San Cesario si Orienta“, promosso dal Comune di San Cesario di Lecce nell’ambito dell’Avviso regionale “Punti Cardinali for Work“.

Il presidente della Provincia Fabio Tarantino, plaudendo alla scelta del luogo dove si svolgerà la manifestazione, le Distillerie De Giorgi, “uno dei luoghi simbolo di San Cesario, da valorizzare sempre più”, ha evidenziato: “Manifestazioni come il Rever d’Oro dimostrano che il talento ha bisogno di luoghi in cui crescere, confrontarsi e trovare opportunità. Quando scuola, istituzioni e imprese lavorano insieme, una passerella diventa molto più di un evento: diventa un investimento sul futuro dei nostri giovani e sulla capacità del territorio di trasformare competenze e creatività in lavoro. È questa la direzione che la Provincia continuerà a sostenere, perché valorizzare il talento significa rafforzare il futuro del Salento”.

“Andremo a raccontare un percorso emozionante e creativo”, ha detto Carol Cordella, illustrando i dettagli dell’evento.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile e delle opportunità offerte ai giovani nel settore creativo.

Ideato e fortemente voluto dal Maestro Pino Cordella, il Premio Rever d’Oro nel corso degli anni ha reso omaggio a importanti protagonisti del panorama nazionale e internazionale, tra cui Fabio Novembre, Nick Cerioni, Giampaolo Sgura, Saverio Sticchi Damiani e la costumista Sanja Hays, diventando un riconoscimento di prestigio nel mondo della moda e della creatività.

Il Premio Rever d’Oro 2026 sarà assegnato alla creative director e stylist Susanna Ausoni, autrice dell’immagine di artisti come Laura Pausini, Annalisa e Francesca Michielin, che terrà una lecture riservata agli studenti dell’Accademia.

Sarà premiata anche l’ex allieva Alfreda Gianfreda, 25 anni, originaria di Taviano, diplomata con lode all’Istituto Cordella, sbarcata poi a Milano e oggi stylist di importanti band e artisti della musica italiana, come Negramaro, Sarafine, Anna Castiglia ed altri. Il suo intervento in conferenza stampa è stata un’attestazione di stima verso chi l’ha formata con professionalità e testimonianza, per i tanti allievi e allieve presenti, di “un sogno che si realizza grazie alla dedizione costante e alla passione per il proprio lavoro”.

Tema dell’edizione 2026 sarà “Tales & Nemesi“, un percorso creativo tra fiabe e miti reinterpretati dai giovani designer dell’Accademia attraverso collezioni originali. I lavori saranno raccontati anche in un editoriale fotografico realizzato a Parigi da Carol Cordella, Leonardo Losito e Davide Alemanno, che sarà presentato in anteprima nel corso della serata.

Da oltre trent’anni l’Istituto Cordella International Fashion School forma professionisti nei settori della moda, del cinema e dell’immagine, distinguendosi per un percorso didattico che coniuga creatività, competenze tecniche e collaborazioni con aziende e professionisti del fashion system, rafforzando anno dopo anno il proprio riconoscimento a livello nazionale.

L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare i progetti sviluppati con le aziende partner dell’Istituto, tra cui Havana Eco e la consolidata collaborazione con SPS di Sabrina Seclì, oltre al nuovo numero di “Siero”, la rivista di moda diretta artisticamente dal duo Flavio & Frank e realizzata interamente da giovani creativi under 25.

A presentare la serata saranno il conduttore RAI Lorenzo Branchetti e Indre Matutyte.