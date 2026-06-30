Melendugno invasa dai rifiuti e dall’inciviltà. Il Comune lancia un appello alla collaborazione e al senso civico

Melendugno invasa dai rifiuti e dall’inciviltà delle persone. Contenitori delle aree pubbliche utilizzati per abbandonare sacchetti con rifiuti domestici. Ingombranti e indifferenziati lasciati con noncuranza lungo le vie e sui marciapiedi. E stamattina è arrivata la segnalazione di un contenitore destinato alle deiezioni degli animali, ricolmo di bottiglie di plastica e materiale vario.

Lancia un grido d’allarme il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino: “Tutto il territorio soprattutto le cinque marine, è interessato dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Nonostante la raccolta dei rifiuti avvenga tutte le mattine comodamente davanti casa su tutto il territorio comunale, e anche di domenica (per l’organico) purtroppo ogni giorno ci vengono segnalate criticità. La nostra sembra una lotta impari. Non si fa in tempo a pulire i contenitori delle aree pubbliche, le vie e i marciapiedi, che dopo pochi minuti sono già ricolmi, anche di rifiuti domestici, senza alcun rispetto per l’ambiente e gli altri”.

Si appella alla collaborazione e al senso civico, il vicesindaco con delega all’igiene urbana, Mauro Russo. “È necessaria la collaborazione di tutti. Noi facciamo il massimo ogni giorno per tenere le nostre marine pulite e decorose, ma bisogna avere più rispetto sia per l’ambiente sia per gli operatori ecologici.

Il territorio si ama e si rispetta non a parole, ma con i fatti!”

Per venire incontro agli operatori turistici, ma anche ai tanti villeggianti il Comune ha da poco inaugurato l’isola ecologica di Torre dell’Orso, dove tutte le mattine è possibile conferire carta, vetro, plastica, alluminio e rifiuti indifferenziati. Gli operatori turistici e i commercianti hanno la possibilità di usufruire del servizio a tutte le ore, anche di notte, utilizzando la card a loro destinata.