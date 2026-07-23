Puglia Regione Europea dello Sport 2026, stanziati 400mila euro per la programmazione di eventi a Taranto e Lecce

La Regione Puglia arricchisce il calendario di eventi sportivi in programma nel 2026 con il sostegno a due progettualità da realizzarsi a Taranto e Lecce. Lo stanziamento di complessivi 400mila euro contribuirà in egual misura alla realizzazione di manifestazioni di avvicinamento ai XXVI Giochi del Mediterraneo a Taranto e provincia nonché all’organizzazione del Festival delle attività sportive e dell’inclusione a Lecce.

In particolare, l’assegnazione di 100mila euro al Comune di Taranto, quale ente attuatore, consentirà la realizzazione di manifestazioni promozionali e dimostrative quale azione di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026, e in coerenza con la designazione della Puglia quale European Region of Sport (ACES) 2026. Si tratta di iniziative aperte alla cittadinanza, in grado di coinvolgere le scuole e il tessuto associazionistico locale con l’obiettivo di costruire un percorso di partecipazione e mobilitazione delle comunità locali in vista dei Giochi del Mediterraneo, valorizzando la funzione dello sport quale strumento di salute pubblica, coesione sociale e inclusione.

Nell’ambito dello stesso contesto, saranno destinati ulteriori 100mila euro in favore delle amministrazioni comunali della provincia di Taranto che vogliano, quali enti attuatori, realizzare un programma di eventi sportivi di avvicinamento e contorno ai Giochi, con il coinvolgimento della cittadinanza, del tessuto associazionistico locale ed in particolare delle associazioni sportive paralimpiche. Il contributo sarà erogato previa presentazione ed approvazione – sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze – da parte delle amministrazioni comunali destinatarie, di un progetto di dettaglio e del relativo quadro economico, e sarà rendicontato secondo le modalità che verranno definite nell’atto di concessione. Le attività saranno gestite in collaborazione con ARET Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, mediante la sottoscrizione di specifico accordo con le amministrazioni comunali della provincia di Taranto per la realizzazione dei progetti selezionati.

A Lecce, invece, uno stanziamento di 200mila euro contribuirà alla realizzazione del Festival delle attività sportive e dell’inclusione, evento fieristico-sportivo della durata di 8 giorni che si terrà nel quartiere fieristico di Piazza Palio (Lecce Fiere).

L’evento si colloca nel quadro delle politiche regionali per lo sport e la salute e valorizza la designazione della Puglia quale ambito di riferimento per lo sport diffuso (ACES – European Region of Sport 2026). Rientra, inoltre, a pieno titolo nell’ambito delle attività connesse all’Osservatorio del sistema sportivo regionale, attivato dalla Regione Puglia in sinergia con il CONI con legge regionale n. 33/2006.

L’iniziativa mira ad avvicinare la cittadinanza — di ogni età e condizione, con specifica attenzione all’inclusione dello sport paralimpico — alla pratica sportiva, diffondendo la cultura dei corretti stili di vita e del movimento come determinante di benessere in modo da valorizzare il tessuto associazionistico sportivo regionale e le federazioni e da rafforzare il partenariato istituzionale con CONI, Sport e Salute S.p.A. e Comitato Italiano Paralimpico.

“La Regione Puglia compie un altro passo concreto in questo anno che vede la nostra terra protagonista dello sport nazionale e internazionale. Abbiamo approvato un programma di iniziative che accompagnerà i Giochi del Mediterraneo e valorizzerà il riconoscimento della Puglia come Regione Europea dello Sport” dichiara l’assessore regionale allo Sport Cristian Casili. “Investiamo complessivamente 400mila euro in progetti che mettono al centro lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e sviluppo dei territori. Da un lato realizzeremo, insieme a CONI e CIP, il Festival delle attività sportive e dell’inclusione a Lecce, dall’altro sosteniamo Taranto e i Comuni della sua provincia affinché possano presentare progetti per promuovere la città e per eventi collegati ai Giochi del Mediterraneo, coinvolgendo associazioni, scuole, famiglie e comunità locali”.

“Non stiamo organizzando soltanto eventi sportivi: stiamo pensando anche all’eredità da lasciare al territorio una volta conclusi i Giochi, che rappresentano un’occasione straordinaria per valorizzare Taranto e tutta la Puglia” conclude l’assessore Casili. “Vogliamo che il 2026 sia ricordato non solo come l’anno dei Giochi e del riconoscimento di Puglia Regione Europea dello Sport, ma anche per la capacità di trasformare lo sport in un motore di crescita sociale, turistica ed economica”.