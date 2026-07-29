Il piccolo attaccante corsanese Marco Bisanti veste i colori giallorossi

Una promessa del calcio salentino da oggi muove i primi passi nell’U.S. Lecce.

Marco Bisanti, classe 2016, prolifico attaccante che viene dalle file della Scuola Calcio ASD De Finibus Terrae di Corsano, dopo un periodo di prova superato brillantemente, da oggi veste i colori giallorossi, con la promessa di continuare ad eccellere nello studio esattamente come sul campo di calcio.

Ciuffo ribelle, linguaggio misurato e atteggiamento altruistico in campo e fuori, sono il biglietto da visita di un piccolo calciatore che sa stare in campo al servizio della squadra, senza mettere in sordina l’esuberanza della sua giovane età.

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco di Corsano Francesco Caracciolo “Marco ha lo sguardo vivace e sincero di un ragazzino che veleggia sulla leggerezza dei suoi sogni. I complimenti per questo snodo sportivo e personale, vanno a lui, alla sua famiglia ed agli allenatori corsanesi che lo hanno accompagnato fino ad oggi, con la certezza che saprà far tesoro della scuola di crescita e serietà dell’U.S. Lecce, lungo un percorso impegnativo e formativo che va ben oltre lo sport”.