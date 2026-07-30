Caso Banda: ancora silenzio, il Lecce comincia a preoccuparsi

LECCE – Lameck Banda non è ancora rientrato agli impegni con il Lecce e la sua assenza inizia a preoccupare il club giallorosso. L’esterno zambiano non si è presentato al ritiro precampionato e, dopo diversi giorni senza comunicazioni, la società attende chiarimenti sulla situazione del giocatore.L’ultima apparizione di Banda con la maglia del Lecce risale al 24 maggio, giorno della festa per la salvezza conquistata dalla squadra. In quell’occasione il calciatore aveva festeggiato insieme ai compagni il traguardo raggiunto. Il 21 giugno Banda si è sposato in Zambia con la compagna, madre della loro bambina nata pochi mesi fa. Successivamente era atteso dal Lecce per le visite mediche e per il ritiro precampionato in Austria, ma non si è presentato. In un primo momento erano state riferite difficoltà burocratiche. Nei giorni successivi, però, il giocatore non ha più fornito giustificazioni per la sua assenza e, secondo quanto emerso, avrebbe interrotto i contatti anche con il proprio procuratore. Il Lecce vuole ora fare chiarezza e capire i motivi di questa lunga assenza. La situazione viene seguita con attenzione anche dai tifosi, in attesa di aggiornamenti sul futuro del calciatore.