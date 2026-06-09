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PECCHIA (Lecce) – E’ tutto pronto per la IX^ edizione de “La Festa del Mandorlo” organizzata come sempre dal Circolo Cittadino richiamandosi all’antica leggenda, che vede nel lontano 12 agosto del 54 a.c., la matrona romana, Lucrezia Amendolara, fondare l’antico casale poi divenuto villaggio e paese.

E’ in programma per domenica 12 luglio in Piazza del Popolo, con il patrocinio del Comune e della pro Loco di Specchia, nell’ambito dell’estate specchiese 2026.

Alle 19,00 la serata inizierà con una mostra collettiva d’arte a cura del gruppo “Pro Arte” e con un mini laboratorio per bambini “Piantiamo un mandorlo” un seme di mandorlo da piantare e vedere crescere.

Alle ore 20,30 con la voce narrante di Nunzia Baglivo, che introdurrà e accompagnerà i partecipanti nella storia di Lucrezia, tratta dal libro “Lucrezia Amendolara tra storia e mito” del Prof.Antonio Penna scomparso di recente, per il quale è prevista una breve commemorazione.

In piazza del popolo si svolgerà la rappresentazione in costume d’epoca della storia d’amore tra Lucrezia e Spartaco. Uno spettacolo da non perdere, che ogni anno si ripete generando sempre stupore e curiosità e che vedrà protagonisti tanti figuranti e il “Kitri Ballet” di Alessano, che si esibirà nel ballo dell’amore e della morte ispirato alla storia dei due protagonisti.

Non mancheranno ricchi stand gastronomici di pasta di mandorla, mousse di mandorla, cupeta ,pane , pucce e tanto altro.

Alle 22,00 largo alla musica con il concerto di pizzica di” STELLA GRANDE Anime bianche Tour 2026” con la partecipazione di Edoardo Baglivo, per una serata all’insegna della storia, della musica, del gusto e dell’arte.