Sagre e Feste Patronali in Salento: i prossimi appuntamenti

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
30 giugno – 3 luglio
Festa Patronale della Madonna della Visitazione – Salice salentino
1 – 3 luglio
Festa Patronale Madonna del canneto – Gallipoli
3 – 5 luglio
Sagra del pesce – Porto Cesareo
3 – 5 luglio
Festa della cazzateddha – Surbo
3 – 5 luglio
Festa Patronale Madonna di Coelimanna – Supersano
4 – 7 luglio
Festa Patronale Santa Domenica – Scorrano
4 – 5 luglio
Festa Patronale Gesù Crocifisso – Arnesano
5 – 6 luglio
Festa Patronale Santa Maria Goretti – Frigole
9 – 12 luglio
Birra suda Fest – Torre Suda (Racale)
10 – 11 luglio
Casarano in festa – Casarano
10 – 12 luglio
Sagra dell’insalata grika e della salsiccia – Martignano
10 – 12 luglio
Festa della cozza castrense – Castro
10 – 12 luglio
Festa Patronale Sant’Antonio – Montesardo (Alessano)
10 – 13 luglio
Festa Patronale Madonna del Pozzo – Squinzano
10 – 11 luglio
Festa Patronale Madonna del Carmine – Borgagne (Melendugno)
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