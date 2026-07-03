Sagre e Feste Patronali in Salento: i prossimi appuntamenti

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

30 giugno – 3 luglio

Festa Patronale della Madonna della Visitazione – Salice salentino

1 – 3 luglio

Festa Patronale Madonna del canneto – Gallipoli

3 – 5 luglio

Sagra del pesce – Porto Cesareo

3 – 5 luglio

Festa della cazzateddha – Surbo

3 – 5 luglio

Festa Patronale Madonna di Coelimanna – Supersano

4 – 7 luglio

Festa Patronale Santa Domenica – Scorrano

4 – 5 luglio

Festa Patronale Gesù Crocifisso – Arnesano

5 – 6 luglio

Festa Patronale Santa Maria Goretti – Frigole

9 – 12 luglio

Birra suda Fest – Torre Suda (Racale)

10 – 11 luglio

Casarano in festa – Casarano

10 – 12 luglio

Sagra dell’insalata grika e della salsiccia – Martignano

10 – 12 luglio

Festa della cozza castrense – Castro

10 – 12 luglio

Festa Patronale Sant’Antonio – Montesardo (Alessano)

10 – 13 luglio

Festa Patronale Madonna del Pozzo – Squinzano

10 – 11 luglio

Festa Patronale Madonna del Carmine – Borgagne (Melendugno)