Casa Bianca, dazi dal 10 al 12,5 per cento su molti partner da oggi

La Casa Bianca ha annunciato che gli Usa imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. I dazi, che entreranno in vigore oggi, variano dal 10% al 12,5%. I prodotti già soggetti a dazi specifici per settore non saranno interessati da questa misura.
I nuovi dazi entreranno in vigore venerdì alle 00:01 ora locale (04:01 GMT), proprio nel momento in cui scadranno i dazi temporanei del 10%, introdotti da Donald Trump dopo l’annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema all’inizio di febbraio.
I dazi scatteranno dalla mezzanotte di Washington di venerdì (le 6 di sabato in Italia) contro 60 partner commerciali e interesseranno oltre il 99% del commercio Usa.
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