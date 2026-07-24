L’almanacco di oggi 24 luglio

Il Santo del giorno: Santa Cristina. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Cu guadagni lu carlinu pierdi lu ducatu. Significato: Per guadagnare un carlino perdi un ducato.E’ inutile che tu cerchi di fare il tirchio perché potresti perdere la tua proprietà.
– Sono nati in questo giorno
1783 Simone Bolivar
1802 Alessandro Dumas
1970 Jennifer Lopez
1971 Dino Baggio
– Proverbio
Chi sa poco presto parla
– Accadde oggi
1965 esce la canzone di Bob Dylan “Like a Rolling Stone”
– Scoperte
1960 Bruno Touschek realizza il primo anello di collisione