Fiamme nella notte a Baia Verde: rogo nei pressi di Viale delle Dune, innesco forse causato da fuochi d’artificio

GALLIPOLI (LECCE) — Attimi di apprensione nella serata di ieri a Gallipoli, dove un incendio si è sviluppato nella nota località turistica di Baia Verde. Le fiamme hanno rapidamente avvolto e divorato un’ampia porzione di vegetazione e sterpaglie situata nelle immediate vicinanze di Viale delle Dune, minacciando da vicino la zona circostante.

​L’allarme è scattato tempestivamente, permettendo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale. Gli operatori hanno lavorato per domare le lingue di fuoco e circoscrivere il rogo, riuscendo a mettere in sicurezza l’area prima che l’incendio potesse raggiungere le vicine abitazioni e le numerose attività commerciali della marina.

​Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona e agevolare il ripristino delle condizioni di incolumità per i residenti e i turisti presenti.

​Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’innesco dell’incendio sarebbe stato causato accidentalmente dalle scintille scaturite dall’accensione di una batteria di fuochi d’artificio.