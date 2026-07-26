Controlli antidroga a Casarano: 23enne sorpreso con cocaina e contanti sotto il sedile

CASARANO (LECCE) — Nella serata del 23 luglio 2026, intorno alle ore 20:30, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano hanno portato a termine un mirato servizio di controllo del territorio in via Matino a Casarano, culminato nel sequestro di droga e denaro in contante a carico di un 23enne di Taviano.

Il giovane si trovava alla guida di una Volkswagen Taigo di colore scuro, presa a noleggio, in compagnia di un’altra persona. Ad attirare l’attenzione degli operatori della Polizia di Stato sono stati alcuni movimenti sospetti compiuti dal conducente all’interno dell’abitacolo: il ragazzo si è infatti piegato verso la parte inferiore del sedile lato passeggero, tradendo un vistoso stato di nervosismo e tremolio alle mani non appena avvicinato dagli agenti.

Interpellato sulla sua presenza, il 23enne ha fornito risposte vaghe ed evasive. Considerati i precedenti specifici i poliziotti hanno deciso di procedere con un’immediata perquisizione personale e veicolare.

La perquisizione approfondita del veicolo ha confermato i sospetti della polizia. Nascosta accuratamente sotto il sedile del passeggero, è stata rinvenuta una bustina in plastica trasparente contenente complessivamente otto involucri di sostanza stupefacente sigillati, per un peso lordo totale di 2,84 grammi e oltre 400 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato .