3BMETEO.COM: “Stop al grande caldo, arrivano venti più freschi e forti temporali”

Gli esperti di 3bmeteo.com: “alta pressione africana in ritirata nella prossima settimana sotto la spinta di correnti in arrivo direttamente dall’Artico. Sulle Adriatiche calo termico anche di oltre 10°C ma rischio violenti temporali”

ULTIMI GIORNI DI GRANDE CALDO, PRIMI TEMPORALI AL NORD – “Acuto della canicola africana al Centrosud, ma si intravede finalmente la fine dopo oltre 30 giorni consecutivi di temperature ben oltre la media su gran parte della Penisola” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “l’anticiclone africano sta infatti già iniziando a indebolirsi al Nord, dove entro domenica sono previsti locali rovesci o temporali soprattutto tra Lombardia orientale, Triveneto e in parte sull’Emilia, anche di forte intensità. Altrove ancora tanto sole e caldo intenso con punte di oltre 40°C al Sud e sulle Isole; qualche grado in meno al Centro e in generale lungo le coste ma con afa elevata”.

PROSSIMA SETTIMANA TEMPERATURE IN CALO MA RISCHIO FENOMENI ESTREMI – “Ma sarà nella nuova settimana che l’anticiclone africano batterà effettivamente ritirata verso Sud sotto la spinta di correnti più fresche in discesa direttamente dall’Artico” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “il contrasto con l’aria molto calda e umida preesistente potrà tuttavia favorire temporali anche molto intensi, associati a grandinate talora di grosse dimensioni, nubifragi e violenti colpi di vento. Le aree da attenzionare saranno in particolare Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna, da martedì anche Toscana interna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia. Nella seconda parte della settimana coinvolto maggiormente anche il Sud peninsulare, mentre Isole, versante tirrenico e il Nordovest saranno in una posizione più marginale.”

“Le temperature saranno contestualmente in calo, più sensibile da martedì e lungo il versante adriatico dove entro mercoledì prossimo si perderanno anche oltre 8-10°C rispetto ai valori attuali e ci porteremo temporaneamente pure sotto le medie del periodo. Meno caldo anche sul resto della Penisola, soprattutto più sopportabile grazie anche ai venti di bora e grecale che spazzeranno via l’afa. Da segnalare inoltre un calo generalizzato delle temperature minime da Nord progressivamente verso Sud, fatto che renderà le notti più gradevoli e fresche rispetto a questi giorni” – conclude Ferrara di 3bmeteo.com