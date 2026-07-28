Omicidio Copertino, Riesame manda ai domiciliari presunto assassino e scarcera infermiere

COPERTINO (Lecce) – L’omicida di Stefano Tomeo, freddato all’esterno di un circolo ricreativo di Copertino, lascia il carcere. Giovanni Calasso, 61 anni, ritenuto l’esecutore materiale, difeso dagli avvocati Ladislao Massari e Luca Pedone, ha ottenuto i domiciliari con un provvedimento del Tribunale del Riesame per incompatibilità con il regime carcerario. Sempre la stessa terna di giudici ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Gianluca De Paolis, infermiere di 53 anni, assistito dall’avvocato Luigi Corvaglia, che è così ritornato in libertà mentre a carico dell’esecutore materiale, Giovanni Calasso, 61 anni, ritenuto l’esecutore materiale, mentre per Andrea Negri, di 49 anni, assistito dagli avvocati Luca Pedone e Ladislao Massari, il Riesame ha escluso l’aggravante della premeditazione (così come per Calasso) ma non quella dell’aggravante mafiosa confermando comunque la custodia cautelare in carcere.per conoscere i perché, a corredo del provvedimentio, sarà necessario attendere un mese.

All’identità dell’ergastolano Giovanni Calasso, in questo periodo tornato libero per gravi motivi di salute, sono arrivati i carabinieri dopo un’indagine andata avanti per mesi. L’indagine trae origine da un fatto di sangue che aveva scosso l’intera comunità. Tomeo è in macchina guidata da Angelo Cosimo Ciccarese. Sceso dall’auto e dopo aver compiuto pochi passi, il 42enne viene raggiunto da un colpo esploso da un revolver Smth&Wesson. Muore sul colpo. Nei secondi immediatamente successivi, Calasso apre il fuoco altre due volte all’indirizzo di Ciccarese che riesce miracolosamente a evitare la gragnuola.

Uno dei proiettili attraverserà il parabrezza e si andrà a conficcare nel sedile del conducente, mentre il secondo si fermerà sulla carrozzeria senza raggiungere il bersaglio.Il killer si dilegua a forte velocità senza neppure rispettare la segnaletica stradale. Le indagini scattano nell’immediato. I carabinieri scavano negli ambienti della criminalità organizzata ma devono fronteggiare un diffuso clima di omertà e di paura tra i tanti testimoni presenti sul luogo del delitto. E allora in soccorso arrivano le più moderne tecniche di investigazione: intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi dei tabulati, accertamenti tecnici e una meticolosa attività di acquisizione e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Riavvolgendo i nastri dei filmati, le forze dell’ordine riescono a ricostruire le sequenze del delitto.

Il reale obiettivo dell’agguato non era Tomeo, ma Ciccarese che lo aveva accompagnato all’appuntamento. Quest’ultimo, denunciato per tentata estorsione nell’ambito della stessa indagine, alcuni mesi prima aveva concesso in locazione un’abitazione a un infermiere 53enne di Copertino. Anche dopo la cessazione del rapporto locativo avrebbe continuato a pretendere il pagamento di ulteriori somme di denaro relative a bollette di energia elettrica e acqua che riteneva insolute.

Per ottenere il pagamento avrebbe minacciato il locatario. Anche di morte. Esasperato dalle continue pressioni, l’infermiere non si sarebbe rivolto alle forze dell’ordine ma avrebbe chiesto aiuto all’ergastolano, storico esponente della Sacra Corona Unita, ritenendolo l’unico soggetto in grado di mettere fine a quelle angherie grazie alla sua riconosciuta e acclarata caratura criminale.

Sin dalla mattinata dell’11 aprile, dopo essere stato informato dall’infermiere delle continue minacce ricevute, Calasso decide di organizzare un incontro con il 56enne davanti al circolo “The Club”. Circa venti minuti prima dell’agguato, i tre si riuniscono nel locale per definire gli ultimi dettagli. Al termine del breve “summit”, l’infermiere contatta telefonicamente l’affittuario invitandolo a raggiungere il luogo dell’appuntamento, mentre Calasso raggiunge la propria abitazione. Qui recupera la pistola. Subito dopo, si apposta in via Nino Bixio, lungo il percorso di arrivo delle vittime. Fondamentale, secondo i carabinieri, il ruolo di raccordo e coordinamento del 49enne.

Quando l’auto giunge davanti al circolo, Tomeo scende dal lato passeggero. Dopo pochi passi viene raggiunto al petto da un unico colpo d’arma da fuoco. Nei secondi immediatamente successivi, Calasso rivolge l’arma all’indirizzo di Ciccarese, esplodendo altri due colpi contro il parabrezza dell’autovettura nel tentativo di uccidere anche il 56enne, che riesce a fuggire. L’intera sequenza si consuma in pochi istanti, davanti a numerose persone.

Un clima di omertà, reticenze, paure. Tutti elementi che hanno convinto gli inquirenti a contestare l’aggravante mafiosa. Ma oltre ai riflessi sulla collettività che l’agguato ha determinato, alla pianificazione e alle modalità, pesano i precedenti del killer, storico esponente della Sacra Corona Unita, condannato all’ergastolo nel cosiddetto “2° Maxi Processo” contro gli esponenti apicali dell’organizzazione mafiosa salentina e definito con sentenze della Corte d’Assise di Lecce del 1997 e della Corte d’Assise d’Appello del 1999. All’epoca era ritenuto uno degli esecutori materiali del clan De Tommasi di Campi Salentina durante la sanguinosa contrapposizione con il clan Tornese di Monteroni, culminata in numerosi omicidi per il controllo del territorio e delle attività illecite.

Al momento dell’agguato stava scontando la pena dell’ergastolo in regime di detenzione domiciliare. Le modalità del delitto, compiuto a volto scoperto, utilizzando la propria autovettura e senza alcun tentativo di occultare la propria presenza, evidenziano la sicurezza con cui il 61enne riteneva di poter agire, confidando in un contesto caratterizzato da assoggettamento e omertà.

Emblematico, in tal senso, il comportamento dei numerosi presenti: nonostante le disperate richieste di aiuto del 56enne mentre cercava di soccorrere Tomeo, nessuno avrebbe allertato tempestivamente il 118 o le forze dell’ordine. Alcuni testimoni, inoltre, avrebbero fornito delle dichiarazioni del tutto false nel tentativo di ostacolare la ricostruzione dell’omicidio.

L’indagine si è così allargata. Il vero target dell’omicidio, sopravvissuto all’agguato, è stato denunciato per tentata estorsione, vicenda che ha poi generato il delitto. Stesso provvedimento, con l’accusa di favoreggiamento, il gestore del circolo “The Club”: gli investigatori sono convinti che, pur avendo assistito anche alla riunione tra gli arrestati avvenuta poco prima dell’omicidio, avrebbe reso dichiarazioni reticenti e non veritiere, e un giovane 29enne del posto, anch’egli accusato di avere ostacolato l’attività investigativa.

“Non credo che a Copertino regni la paura – commenta il sindaco Vincenzo De Giorgi, eletto con una coalizione di centrodestra nel giugno del 2024 – questo fatto sicuramente grave rappresenta soltanto un episodio isolato. Ne sono convinto. So quanto sia laboriosa e attiva la mia comunità. Rivolgo ovviamente un sentito plauso alle forze dell’ordine che hanno chiuso il cerchio sui presunti responsabili in breve tempo. I miei concittadini sapranno rialzarsi e reagire”.

I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocata Anna Inguscio.