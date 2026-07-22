“SOS, il mare non merita i tuoi rifiuti”: parte l’eco tour dell’ARO7/LE con Lina, la scultura in cartapesta che invita a rispettare il mare

SALENTO – Un grande messaggio di educazione ambientale viaggia lungo la costa salentina per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della tutela del mare e della corretta gestione dei rifiuti. È questo l’obiettivo di “SOS, il mare non merita i tuoi rifiuti”, il nuovo progetto promosso da Ercav Srl, gestore del servizio di igiene urbana dei cinque Comuni costieri dell’ARO7/LE.

Cuore dell’iniziativa è Lina, una simpatica tartarughina ecologica in cartapesta, alta circa due metri, realizzata dal maestro cartapestaio Deni Bianco, pluripremiato al Carnevale di Putignano, con il supporto di un falegname e di un fabbro.

L’installazione artistica raffigura la tartaruga in posizione eretta su una pedana in legno di colore blu, mentre stringe tra le zampe un grande retino in ferro, simbolo della raccolta delle bottiglie e dei rifiuti plastici che troppo spesso finiscono sulle spiagge e in mare.

Accanto all’opera è collocato un totem informativo che illustra i rifiuti più frequentemente rinvenuti nell’ambiente marino, i loro tempi di decomposizione e alcune informazioni dedicate alle peculiarità del mare del territorio, invitando tutti ad adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente.

L’installazione sarà ospitata negli ingressi delle spiagge, su lungomare o in aree panoramiche dei cinque Comuni costieri dell’ARO7/LE, trasformandosi in un punto di richiamo per residenti e visitatori.

Il tour è partito il 17 luglio da Santa Cesarea Terme e proseguirà ad agosto e settembre 2026, con una permanenza di circa dieci giorni in ciascuna località.

Calendario del tour

· 17 luglio – Santa Cesarea Terme fino alla notte del 26 luglio

· 27 luglio – Marittima di Diso fino alla notte del 6 agosto

· 7 agosto – Andrano fino alla notte del 18 agosto

· 19 agosto – Castro fino alla notte del 28 agosto

· 29 agosto – Otranto fino alla notte del 9 settembre

Le tappe sono state programmate in concomitanza con alcuni degli appuntamenti più significativi dell’estate: La Notte Blu di Santa Cesarea Terme, Blue Moon di Diso, il Ferragosto e la Notte Verde di Andrano, la celebrazione della Bandiera Blu di Castro e i festeggiamenti della Madonna dell’Altomare di Otranto.

Il presidente dell’ARO7/LE, Silvano Macculi, sottolinea il valore del tour: «Con questo progetto vogliamo trasformare un’opera artistica in uno strumento di educazione ambientale capace di parlare a cittadini e turisti. La tutela del mare passa anche dai piccoli gesti quotidiani: raccogliere i propri rifiuti, differenziarli correttamente e non abbandonarli sulle spiagge significa contribuire concretamente alla salvaguardia di uno dei patrimoni più preziosi del nostro territorio. Il tour di Lina rappresenta un invito a vivere il mare con maggiore consapevolezza e senso di responsabilità.»

La coordinatrice del progetto, Claudia Gianfrate, evidenzia il significato dell’iniziativa: «Abbiamo scelto il linguaggio dell’arte e una mascotte capace di coinvolgere grandi e piccoli per trasmettere un messaggio semplice ma importante. Lina la Tartarughina ha la saggezza delle nostre nonne, diventerà un punto di riferimento lungo la costa, invitando tutti a fermarsi, riflettere e compiere un gesto concreto per l’ambiente. Il nostro obiettivo è sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sul rispetto del mare e sulla necessità di contrastare l’abbandono dei rifiuti, affinché ogni spiaggia e costa possa essere vissuta e lasciata più pulita di come l’abbiamo trovata.»

Con “SOS, il mare non merita i tuoi rifiuti”, l’ARO7/LE ed Ercav Srl confermano il proprio impegno nella promozione di una cultura della sostenibilità, facendo dell’educazione ambientale uno strumento concreto di partecipazione e valorizzazione del patrimonio costiero.