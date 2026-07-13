Treni veloci nel Salento, Caroppo: “Linee Sud Est quasi pronte. La Regione adegui subito i treni”

“Per la prima volta dopo decenni il Sud della Puglia e il Salento sono davvero vicini ad avere una rete ferroviaria moderna, più sicura e finalmente capace di garantire tempi di percorrenza adeguati a un Paese europeo.

Grazie agli investimenti del PNRR, sono ormai in fase avanzata gli interventi di ammodernamento, elettrificazione e velocizzazione delle linee di FS Sud Est. Opere attese da anni, che possono segnare una svolta storica per un territorio costretto troppo a lungo a convivere con treni lenti, infrastrutture obsolete, ritardi e collegamenti non all’altezza delle esigenze di cittadini, lavoratori, studenti e turisti.

Dopo tanti annunci e tante attese, il traguardo sembra finalmente vicino. Ma c’è un passaggio decisivo, del quale finora non si è parlato, che rischia di compromettere il risultato finale.

Per poter circolare sulle linee equipaggiate con il nuovo sistema europeo ERTMS, infatti, i treni devono essere dotati delle necessarie apparecchiature di bordo. Senza questo adeguamento, l’attuale flotta ferroviaria di FS Sud Est non potrà utilizzare pienamente le nuove infrastrutture, con il rischio concreto di vanificare i benefici degli ingenti investimenti pubblici realizzati.

In altre parole, potremmo ritrovarci con linee finalmente moderne e veloci, ma senza treni pronti a percorrerle. Un paradosso che sarebbe difficile spiegare ai cittadini e che il Sud della Puglia e il Salento non possono permettersi”. Lo dichiara il deputato pugliese di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Andrea Caroppo.

“Ne avevo già parlato personalmente con il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e con l’assessore ai Trasporti, Raffaele Piemontese. Nelle scorse ore ho scritto loro ufficialmente, chiedendo alla Regione di intervenire subito per adeguare la flotta di FS Sud Est e offrendo la mia piena disponibilità a collaborare affinché i treni siano pronti quando entreranno in esercizio le nuove linee.

La Regione, quale soggetto che programma e finanzia il servizio ferroviario regionale, ha il compito di individuare le risorse e le soluzioni necessarie. Allo stato attuale, però, non risultano ancora assunti interventi concreti per l’adeguamento della flotta. Il rischio è che le nuove infrastrutture non possano essere pienamente utilizzate, riducendo l’efficacia degli investimenti realizzati e rinviando ancora una volta il miglioramento del servizio per i cittadini.

Il Sud della Puglia e il Salento attendono da decenni una ferrovia moderna e competitiva. Oggi, grazie al PNRR, abbiamo finalmente la possibilità di voltare pagina e trasformare gli investimenti in un servizio più veloce, sicuro e affidabile. Sarebbe imperdonabile fermarsi a un passo dal traguardo”.