Tuglie ricorda il suo Anthony, prematuramente scomparso a causa di un sinistro stradale

TUGLIE – Una comunità visibilmente commossa si è stretta a Tuglie nel ricordo di Anthony Toma, il 26enne scomparso tragicamente a causa di un incidente stradale. L’iniziativa, promossa dall’Azione Cattolica Parrocchiale insieme ai Coscritti del 1998 e sostenuta dal Comune di Tuglie, ha visto una forte e sentita partecipazione di tutta la cittadinanza, che ha trasformato la manifestazione in un abbraccio collettivo ai familiari del ragazzo. La cerimonia si è svolta presso la Piazzetta Maria SS. Annunziata, all’angolo tra via Rossini e via Torino, con il raduno dei partecipanti e la scopertura della panchina intitolata alla memoria di Anthony. Tra i presenti l’emozione era tangibile, alimentata dal ricordo vivo di un giovane che ha lasciato un vuoto incolmabile. Anthony non era soltanto benvoluto, ma un vero punto di riferimento: un bravissimo ragazzo, profondo nella sua gentilezza e sempre rispettoso degli altri e delle regole. Volontario partecipe dell’Azione Cattolica e studente brillante a un passo dalla laurea in Ingegneria, rappresentava, con il suo esempio, i valori più belli.

Durante la serata si sono susseguiti i toccanti interventi istituzionali e personali di Silvia Romano, Sindaco di Tuglie, di Don Maurizio Pasanisi, Parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata, di Giorgio Maggio, Presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale, e degli amici più cari di Anthony, che hanno condiviso aneddoti e pensieri ricchi di affetto. La manifestazione si è conclusa dopo un momento di preghiera comune, affidando a quella panchina il compito di custodire per sempre la memoria e il valore del suo sorriso.