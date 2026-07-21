Tutela dei minori stranieri: rinnovato il protocollo tra Tribunale per i Minorenni e Avvocati Immigrazionisti

LECCE – Rinnovata la collaborazione tra il Tribunale per i Minorenni di Lecce e la Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi (CAIP) per la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e il supporto ai tutori volontari. È stato siglato un nuovo Protocollo d’Intesa che garantisce la prosecuzione dello Sportello legale di orientamento, informazione e consulenza in materia di diritto dell’immigrazione.

L’intesa, firmata lo scorso 15 luglio, entrerà ufficialmente in vigore il 15 settembre 2026 e avrà durata biennale. L’accordo dà continuità all’esperienza avviata nel 2023, consolidando un presidio istituzionale nato per offrire assistenza giuridica qualificata ai minori privi di riferimenti familiari e ai cittadini che mettono a disposizione la propria disponibilità come tutori.

Lo Sportello sarà operativo presso la sede del Tribunale per i Minorenni di Lecce il primo e il terzo venerdì di ogni mese, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Il servizio vedrà impegnati gli avvocati Serena Pugliese, Donatella Tanzariello, Maria Rosaria Faggiano e Giulio Bray.

«Il rinnovo di questo Protocollo rappresenta un segnale importante di continuità istituzionale e di attenzione nei confronti dei minori stranieri e dei loro tutori volontari», ha sottolineato l’avvocata Serena Pugliese, Presidente della CAIP. «La presenza di uno sportello specializzato all’interno del Tribunale costituisce un presidio di prossimità che favorisce l’accesso all’informazione giuridica e sostiene i tutori nell’esercizio delle loro funzioni».