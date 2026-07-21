Le Previsioni Meteo di domani 22 Luglio 2026

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche addensamento al Nord-Ovest e sole prevalente altrove. Nel pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche nube in transito al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino addensamenti sul versante adriatico con locali piovaschi sulle coste, specie in Abruzzo, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato su coste e pianure. In serata e nella notte ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molti addensamenti tra Molise, zone interne della Campania e Puglia centro-settentrionale con possibili piovaschi sulle coste adriatiche, sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, soleggiato sugli altri settori. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite.