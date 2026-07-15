UniSalento, ‘settimi fra i medi atenei italiani, orgogliosi di scelte fatte’

L’università del Salento è al settimo posto fra i medi atenei nella classifica Censis delle università italiane, la crescita è di sei posizioni in un anno. L’ateneo leccese ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,8, a trainare la risalita sono soprattutto due indicatori: i servizi, dove UniSalento ottiene 96 punti – il valore più alto dell’intera categoria – e le borse di studio e gli interventi in favore degli studenti, dove raggiunge quota cento. Risultano solidi anche i risultati per le strutture (91) e per la comunicazione e i servizi digitali (90).

“Questo risultato ci rende orgogliosi perché premia le scelte su cui abbiamo investito con più convinzione: gli studenti, la loro vita quotidiana, il diritto allo studio – commenta la rettrice, Maria Antonietta Aiello –. Il primato nazionale nei servizi tra i medi atenei e il punteggio ottenuto sulle borse di studio dicono che l’università del Salento è una comunità che accoglie, sostiene e non lascia indietro nessuno”.

Per la rettrice “scalare sei posizioni in un solo anno non è un episodio, è il segno di un percorso di crescita costante, costruito con il lavoro di tutta la comunità accademica, del personale e di chi ogni giorno rende questo ateneo un luogo in cui studiare bene”.

La classifica Censis valuta gli atenei italiani su strutture, servizi, borse di studio, internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali e occupabilità, per un totale di 70 graduatorie costruite su oltre 960 variabili, a supporto dell’orientamento degli studenti e delle famiglie.