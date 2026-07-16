Scontro a Presicce-Acquarica nel giorno della festa patronale: un ferito, disagi alla circolazione

PRESICCE – ACQUARICA (Lecce) – Un giono di festa ha rischiato di trasformarsi in tragedia questa mattina a Presicce-Acquarica, dove uno scontro tra un’auto e uno scooter ha bruscamente interrotto la quiete, provocando anche pesantissimi disagi alla circolazione.

L’impatto si è verificato lungo via Mazzini, l’importante arteria che collega il centro di Presicce a quello della vicina Specchia. Per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità, a scontrarsi violentemente sono stati uno scooter Aprilia e una Mercedes Classe A 190.

Sul posto è giunta d’urgenza un’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure per poi disporre il trasferimento del centauro in ospedale con un codice giallo. Fortunatamente, pur avendo riportato ferite e traumi di media entità, nessuno dei coinvolti sembrerebbe versare in pericolo di vita. Insieme al personale medico sono intervenuti tempestivamente anche gli agenti della Polizia Municipale, occupatisi dei rilievi planimetrici necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e della gestione della viabilità.

Per permettere il lavoro dei soccorritori e la successiva rimozione dei mezzi danneggiati, le forze dell’ordine sono state costrette a chiudere provvisoriamente al transito la strada di collegamento tra i due comuni. A rendere la situazione ancora più critica è stata la concomitanza con i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.