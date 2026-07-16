Tutto pronto per il Giubileo degli Artisti Copertinesi all’insegna della Bellezza, della Fede e della Cultura

Copertino ( LE ) All’interno dell’anno Giubilare Francescano, indetto da Papa Leone XIV, i Frati Minori Conventuali di Copertino hanno progettato ed allestito una serata dedicata agli Artisti Copertinesi. Il programma della giornata si aprirà ufficialmente alle ore 19,00 con la solenne concelebrazione della Santa Messa Giubilare. Un momento di profonda preghiera e raccoglimento per affidare alla Mamma della Grottella la devozione della comunità.

A seguire, a partire dalle 20,30, lo spazio del Santuario (Giardino del Vescovo), si accenderà con l’esibizione degli artisti copertinesi attraverso un ricco programma di canti, musica e intrattenimento. La creatività locale si farà strumento di racconto, gioia e condivisione, incarnando perfettamente la triade tematica della serata: Fede, Arte e Fraternità.

“La grande sorpresa-sottolinea Padre Gianni Strafella, Rettore del Santuario Santa Maria della Grottella- è stata quella che l’invito ha suscitato un notevole entusiasmo tanto da aver sentito la necessità di strutturare la serata pari all’importanza dell’evento. Infatti, dopo la Celebrazione Eucaristica Giubilare, gli artisti della musica e del canto, doneranno la loro esibizione; gli scultori, i pittori, ecc. esporranno le loro opere all’interno del giardino del Vescovo”. I Frati hanno pensato subito di affidare il coordinamento, la direzione artistica e la presentazione della serata alla maestra, la Celebre Soprano, Simona Gubello.

“Abbiamo scelto il 16 luglio-continua Padre Gianni, come data ideale in occasione del 259° Anniversario della Canonizzazione del nostro San Giuseppe; questo anniversario- dichiara il Rettore del Santuario Jpsephino più famoso del Salento, non è solo una ricorrenza storica, ma un’opportunità per rinnovare la nostra identità e la nostra devozione”, spiega Padre Gianni Strafella, Rettore del Santuario della Grottella. “Con il Giubileo degli Artisti-conclude il Padre Rettore- vogliamo che la bellezza dell’arte diventi lo strumento per elevare lo spirito e per unire la cittadinanza in un momento di gioia autentica e francescana”.

L’Invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, ai fedeli, ai pellegrini e a tutti gli amanti della cultura e delle tradizioni copertinesi.

Una serata all’insegna dell’arte, della fede e della cultura estesa in ogni campo. Non mancare è d’obbligo.