Eccellenza a Nardò: il Liceo “Galilei Vanoni” sul podio dell’innovazione didattica in Puglia

NARDÒ (Lecce) – Un traguardo straordinario che proietta la scuola salentina ai vertici dell’innovazione educativa regionale. Il Liceo delle Scienze Umane “Galilei Vanoni” di Nardò si è aggiudicato il primo posto nella prima edizione del prestigioso concorso “Palestre delle Buone Pratiche in Puglia”.
L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Puglia in stretta collaborazione con l’Équipe Formativa Territoriale (EFT Puglia), nasce con l’obiettivo di mappare, valorizzare e premiare le migliori esperienze metodologiche e digitali delle scuole pugliesi, in linea con le sfide del PNRR e del Piano Nazionale Scuola Digitale.
A convincere l’esperta commissione giudicatrice tra le numerose candidature giunte da tutta la regione è stato il progetto “Inside Mind e Media: Giornalismo, Criminologia e Competenze non Cognitive”.
Si tratta di un percorso interdisciplinare all’avanguardia che è riuscito a coniugare Cittadinanza digitale attiva e contrasto alle fake news, sviluppo del pensiero critico attraverso l’analisi dei linguaggi dei media e della criminologia, potenziamento delle competenze non cognitive (le cosiddette soft skills), fondamentali per la crescita emotiva e relazionale degli studenti.
La commissione ha premiato l’originalità dell’idea, l’efficacia educativa, la trasferibilità del modello in altri contesti scolastici e la perfetta coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituto neretino.
La vittoria non rappresenta solo un riconoscimento di prestigio, ma si traduce in un’opportunità concreta di crescita per gli studenti. Con la proclamazione ufficiale da parte dell’USR Puglia, il Liceo “Galilei Vanoni” si è assicurato il premio in palio: un’attività formativa gratuita in presenza incentrata sull’Intelligenza Artificiale.
Il percorso, progettato e realizzato direttamente dagli esperti di EFT Puglia, verrà integrato nell’offerta formativa del prossimo anno scolastico 2026/2027, offrendo agli studenti competenze chiave per comprendere e governare le tecnologie del futuro.
Questo primo posto va ben oltre i confini delle aule scolastiche, configurandosi come un successo per l’intera comunità di Nardò.“Questo risultato conferma il valore di una scuola dinamica, aperta al cambiamento e capace di investire con costanza nella formazione dei propri docenti per offrire agli studenti gli strumenti necessari ad affrontare con responsabilità e creatività le sfide della società contemporanea.”
Il “Galilei Vanoni” si conferma così un vero e proprio laboratorio di futuro, capace di dimostrare come la scuola pubblica possa essere un motore trainante di innovazione, cultura e consapevolezza sociale.
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