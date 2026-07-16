iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max: sempre più batterie si gonfiano all’improvviso. Un fenomeno da non sottovalutare

Negli ultimi mesi, nel nostro laboratorio di assistenza tecnica, stiamo osservando un fenomeno che merita attenzione. Sempre più utenti si presentano con iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max accomunati dallo stesso problema: la batteria si gonfia improvvisamente, spesso senza alcun urto, infiltrazione di liquidi o utilizzo improprio.

È importante chiarire fin da subito un aspetto fondamentale: allo stato attuale Apple non ha riconosciuto ufficialmente un difetto generalizzato delle batterie della gamma iPhone 13, né ha avviato programmi di richiamo specifici. Tuttavia, l’aumento dei casi riscontrati nei laboratori di assistenza e nelle segnalazioni degli utenti suggerisce un fenomeno che merita attenzione e che non dovrebbe essere sottovalutato.

Quando il display si apre, spesso il problema non è il display

Molti clienti arrivano in negozio convinti che lo schermo si sia semplicemente scollato.

In realtà, nella maggior parte dei casi, è la batteria ad aver aumentato il proprio volume esercitando una forte pressione dall’interno fino a sollevare il display.

Quello che può sembrare un semplice problema estetico è invece il segnale di un componente che ha perso la propria stabilità e che necessita di una sostituzione tempestiva.

Perché una batteria agli ioni di litio si gonfia?

Le batterie agli ioni di litio sono dispositivi estremamente sofisticati ma, come tutti i componenti soggetti a usura, possono deteriorarsi nel tempo.

L’invecchiamento naturale, i numerosi cicli di ricarica, le elevate temperature di esercizio o particolari fenomeni di degradazione chimica possono provocare la formazione di gas all’interno delle celle.

Quando questi gas non riescono più a essere contenuti, la batteria aumenta progressivamente di volume.

Il gonfiore rappresenta un’anomalia e non deve mai essere considerato una normale conseguenza dell’utilizzo dello smartphone.

I segnali da non ignorare

Esistono alcuni sintomi che possono indicare l’inizio del problema:

display che inizia a sollevarsi dalla scocca;

lieve apertura lungo uno dei bordi del telefono;

piccoli “click” quando si preme il display;

riduzione improvvisa dell’autonomia;

surriscaldamento durante la ricarica;

leggera deformazione della scocca.

Anche uno solo di questi segnali è sufficiente per richiedere un controllo tecnico.

Continuare a utilizzare il telefono può aggravare il danno

Una batteria gonfia continua a esercitare pressione sui componenti interni.

Con il passare del tempo può:

rompere definitivamente il display OLED;

danneggiare il sistema Face ID e i sensori anteriori;

compromettere la resistenza a polvere e liquidi;

danneggiare connettori e componentistica interna;

aumentare il rischio di ulteriori guasti in caso di urti accidentali.

Per questo motivo è fortemente sconsigliato tentare di richiudere manualmente il display o continuare a utilizzare normalmente il dispositivo.

Intervenire subito significa spesso risparmiare

Uno degli aspetti più sottovalutati riguarda il fattore tempo.

Quando il problema viene affrontato ai primi segnali, nella maggior parte dei casi è possibile sostituire esclusivamente la batteria, preservando il display originale e riducendo sensibilmente il costo dell’intervento.

Rimandare, invece, può trasformare una semplice manutenzione in una riparazione molto più complessa e costosa.

L’esperienza sul campo

Come tecnico e CEO di SOS Informatic, ogni settimana ho modo di analizzare decine di smartphone appartenenti alle più diverse generazioni.

Negli ultimi mesi abbiamo registrato un aumento significativo degli interventi proprio sulla famiglia iPhone 13.

Questo non significa che tutti gli iPhone 13 siano destinati a manifestare questo problema, ma rappresenta un dato che, dal punto di vista tecnico, non può essere ignorato.

La prevenzione rimane sempre la scelta migliore.

Far controllare periodicamente lo stato della batteria, soprattutto su dispositivi con alcuni anni di utilizzo, permette spesso di individuare eventuali anomalie prima che provochino danni ben più importanti.

Un consiglio semplice che può salvare il tuo iPhone

Se noti che il display inizia ad aprirsi anche solo di pochi millimetri, non ignorare il problema e non cercare di richiuderlo con le mani.

Spegni il dispositivo, evita di continuare a ricaricarlo e rivolgiti quanto prima a un centro di assistenza qualificato.

Intervenire tempestivamente può fare la differenza tra una semplice sostituzione della batteria e una riparazione molto più onerosa.

Marco Vespucci, CEO di SOS Informatic, conclude:

“Ogni smartphone racconta una storia diversa, ma una batteria che si gonfia non deve mai essere considerata normale. Intervenire rapidamente significa proteggere il dispositivo, preservare i dati e ridurre il rischio di danni molto più gravi. La tempestività, in questi casi, è il miglior investimento che un utente possa fare.”