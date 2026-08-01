Infarto su una nave cargo: il salvataggio all’alba della Guardia Costiera al largo di Otranto

OTRANTO (Lecce) – Operazione di evacuazione medica d’urgenza all’alba al largo delle coste salentine dove la Guardia Costiera di Otranto è intervenuta per salvare un marittimo colto da un probabile infarto a bordo di una nave da carico lunga circa 200 metri, in navigazione nel canale d’Otranto.

L’allarme è scattato a seguito della richiesta di soccorso inviata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto che ha disposto l’immediato invio in zona di una motovedetta d’altomare per effettuare il recupero del paziente.

Le operazioni di affiancamento al mercantile, rese complesse dalla stazza dell’unità commerciale, hanno richiesto una manovra di precisione coordinata dall’equipaggio della Guardia Costiera per consentire il trasbordo in sicurezza del marittimo.

Completato il trasferimento a bordo, la motovedetta si è diretta verso il porto di San Foca. In banchina era già presente il personale sanitario del 118, che ha preso in carico l’uomo per il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.