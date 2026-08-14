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La compagnia salentina Ura Teatro vince il Premio Ermo Colle con “In Marcia. Appunti di un esodo” con Fabrizio Saccomanno e Marco Schiavone

Lo spettacolo con Fabrizio Saccomanno e Marco Schiavone conquista il Premio Speciale nella venticinquesima edizione del Palio Poetico Teatrale Musicale. Alla Puglia anche il Premio del Pubblico con "Revolution" di Meridiani Perduti Teatro

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