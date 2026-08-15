Arbitro di Palermo – Lecce: è la seconda volta del fischietto napoletano Arena con i giallorossi

La partita sarà arbitrata dal Signor Alberto Ruben ARENA della Sezione A.I.A. di Torre del Greco (Napoli).

L’arbitro ARENA ha 34 anni. Ẻ nato il 12 aprile 1992 a Torre del Greco.

Ė laureato in Scienze motorie.

Professione: Personal trainer.

Ė figlio d’arte; il padre Francesco (Sezione di Ercolano) fece parte della CAN A-B dal 1991 al 1995. Il signor Francesco arbitrò 6 partite del Lecce dal 1992 al 1994 (solo una in Serie A e le altre cinque in B; quattro al Via del Mare) con un bilancio dei giallorossi di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Fa parte della CAN A-B dalla stagione 2024/25.

Ha esordito in Serie B il 18 agosto 2024 in Reggiana – Mantova (2-2).

Ha esordito in Serie A il 27 aprile 2025 in Como – Genoa (1-0).

Il signor ARENAha diretto, finora, 215 partite, delle quali, 12 in Serie A, 21 in B e 2 in Coppa Italia.

Ha arbitrato, finora, solo la seguente partita del Lecce:

23.11.2025 Lazio – LECCE 2-0 (reti: 29’ Guendouzi e 95’ Noslin – il numero degli spettatori non è stato comunicato, ma non hanno superato i 10.000 presenti a causa dello sciopero del tifosi – i leccesi, nel settore ospiti, sono stati circa 1.000; i pochi tifosi giallorossi è dovuto al fatto che era necessario il possesso della tessera del tifoso)

… il signor Arena ha diretto anche 5 partite del Lecce Primavera dal 2019 al 2024. Nelle 3 in casa i giallorossi hanno ottenuto 3 pareggi e nelle 2 fuori un pareggio e una sconfitta.

L’arbitro Alberto Ruben ARENA con il PALERMO

Ha diretto, finora, solo, le seguenti DUE partite dei rosanero, entrambe in Serie B.

15.12.2024 PALERMO – Catanzaro 1-2

30.03.2025 Salernitana – PALERMO 1-2