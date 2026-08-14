Estate Novolese 2026: al via un ricco calendario di appuntamenti tra musica, cultura, sport e comunità

Novoli (Lecce) – Entra nel vivo la rassegna “Estate Novolese 2026”, il cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Novoli in collaborazione con il tessuto associativo locale, all’insegna dello slogan “Vivi l’estate. Vivi Novoli”.

Un programma variegato pensato per valorizzare i luoghi della città, offrire momenti di svago e promuovere la socialità e lo sport. Tra i principali appuntamenti in programma si aggiunge ufficialmente la “Giornata del Volley”, prevista per martedì 25 agosto alle ore 21 in Piazza Sant’Antonio. L’evento, promosso dall’associazione Novoli Volley Lions, proporrà una serata speciale tra sport, divertimento e spettacolo aperta a tutta la cittadinanza, giovani ed entusiasmo.

«L’Estate Novolese rappresenta una straordinaria occasione per riappropriarci dei nostri spazi urbani e condividere momenti di festa, cultura e sano intrattenimento» — dichiara il Sindaco di Novoli, Marco De Luca. «Desidero rivolgere un sentito e profondo ringraziamento ai componenti della Consulta delle Associazioni, agli amministratori comunali con delega all’Associazionismo e a tutte le realtà del territorio che hanno lavorato con passione e spirito di servizio per allestire questo programma. Iniziative come quelle in calendario, dimostrano quanto l’associazionismo sia fondamentale per la nostra crescita sociale. Questo impegno corale regala alla nostra comunità momenti di vera aggregazione, inclusione e vitalità. Invito tutti i cittadini e i visitatori a vivere insieme la bellezza della nostra estate».

Il Programma dell’Estate Novolese 2026

17 – 18 Agosto | Morgana Metanoia Festival – Via Salice (a cura dell’Associazione Metanoia)

21 Agosto (ore 19:30) | Santa Messa in Piazza Regina Margherita per l’evento commemorativo in onore di Giusy Chirienti; a seguire piantumazione e benedizione dell’albero in via Sacco e Vanzetti.

(Ore 21:30): Esibizione della Cover Band di Vasco Rossi (a cura del Comune di Novoli)

25 Agosto (ore 21:00) | Giornata del Volley – Serata di sport e spettacolo in Piazza Sant’Antonio (a cura della Novoli Volley Lions)

27 Agosto (ore 21:00) | Spettacolo di musica e danza popolare in Piazza Regina Margherita (a cura del Comune di Novoli)

28 Agosto (ore 20:00) | Presentazione Novoli Calcio in Piazza Regina Margherita (a cura del Comune di Novoli)

28 Agosto (ore 20:30) | Spettacolo “Hansel e Gretel” e omaggio musicale a Manuel Frattini in Piazza Regina Margherita (a cura della Compagnia del Musical “C’era una volta”)

29 Agosto (ore 20:30) | Degustazione di vini in via Vico Mazzotti (a cura dell’Associazione Vicoli Divini)

30 Agosto (ore 21:30) | Spettacolo musicale “Kalinka”: band itinerante in Piazza Regina Margherita (a cura del Comune di Novoli)

2 Settembre (ore 20:30) | Spettacolo dell’A.s.d. Centro Danza Il Sogno (estratto del progetto “Wanderlust”), a seguire spettacolo per bambini con l’Agenzia Bambuballa Animazione in Piazza Regina Margherita (a cura del Comune di Novoli)