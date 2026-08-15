Palermo – Lecce, al via la nuova stagione. Si comincia con la Coppa Italia

Dopo il rituale ritiro estivo e le partite amichevoli è arrivato il momento delle partite vere, delle partite che contano. Come ormai è consuetudine la stagione calcistica inizia con la disputa dei primi turni di qualificazione del Torneo di Coppa Italia Frecciarossa (è così chiamata dalla stagione 2021/22 per motivi di sponsorizzazione con la società Trenitalia). Quello di questa stagione che è già iniziato la scorsa settimana (il 9 agosto) con il Turno Preliminare, è la 80esima edizione.

Il Lecce per il suo esordio (32esimi di finale), il 17 agosto, dopo sette anni dall’ultima volta (in campionato), ritorna al vecchio stadio “Renzo Barbera” di Palermo (fu inaugurato nel 1932; fino al 2002 si è chiamato “La Favorita”). La partita, come da programma, si sarebbe dovuta giocare a Lecce, ma a causa degli importanti lavori in corso, il Via del Mare si è reso indisponibile e la società giallorossa è stata costretta a chiedere l’inversione del campo.

Con il Palermo, fuori casa,il Lecce ha giocato, finora, comprese tutte le competizioni, 27 partite (c’è uno spareggio, vinto dai giallorossi per 1-0,giocato sul campo “neutro” di Napoli nel luglio del 1929) nelle quali ha ottenuto 3 vittorie (è compresa quella dello spareggio), 9 pareggi e 15 sconfittecon 22 reti fatte e 48 subite. Se sommiamo le partite giocate nel Salento abbiamo un totale di 51 partite con 15 vittorie del Lecce, 16 pareggi e 20 vittorie dei siciliani Le reti fatte dal Lecce sono state 59 e quelle dal Palermo 73.

Sono stati soltanto due gli allenatori giallorossi che hanno vinto in casa del Palermo, entrambi in Serie B e nel secolo scorso; Antonio Renna nel 1977 e Gian Piero Angelo Ventura nel 1996.

Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia, sul campo siciliano, due volte.

Il 9 settembre 1979, nel 2° girone eliminatorio, i rosanero s’imposero per 3-0 (quel giorno esordì nel Lecce l’allora 18enne Primo Maragliulo).

Il 23 agosto 1992, nel 1° turno eliminatorio, la partita finì 2-2 (gol di Renato Olive e di Giampiero Maini), dopo i tempi supplementari nei quali non accadde nulla, si andò ai tiri di rigore nei quali il Lecce riuscì a imporsi per 4-5 e, quindi, passò al 2° turno.

Palermo – Lecce si è giocata, tranne maggio, in tutti i mesi della stagione calcistica. Nel mese di agosto è la seconda volta dopo la partita appena vista del 1992, proprio in Coppa Italia.

In passato, fuori casa, nel giorno 17 agosto il Lecce ha giocato soltanto due partite, entrambe di Coppa Italia. Nel 2003 i giallorossi vinsero ad Avellino per 0-1 e nel 2013, in casa del Parma, finì con un ko per 4-0.

Una piccola curiosità sulle trasferte dei giallorossi a Palermo. Nella stagione 1941/42, durante l’ultima guerra, il Lecce fu “costretto” ad andare a Palermo ben tre volte in meno di sei mesi; a novembre affrontò il Palermo Juventina (denominazione tenuta solo in quella stagione) e fu sconfitto per 1-0, a gennaio affrontò la squadra del 58° Corpo dei Vigili del Fuoco (0-0) e a maggio l’Aviosicula (3-0).

Non potendoci soffermare sui tantissimi episodi che hanno caratterizzato il percorso del Lecce in questa competizione, riportiamo brevemente solo qualche cenno storico e un po’ di numeri che riguardano la squadra giallorossa.

Per comodità di lettura le partite dei tornei di “Coppa Italia Semiprofessionisti” (dal 1972/73 al 1975/76) e di “Coppa Italia di Lega Pro” (dal 2012/13 al 2016/17) le unifichiamo e le consideriamo tutte come di “Coppa Italia di Serie C”.

Il Lecce ha, finora, preso parte a 67 edizioni (56di Coppa A e B e 11 di Serie C), ha giocato, in totale, 247 partite (180 della Coppa maggiore e 67 della Coppa di Serie C), ne ha vinte 97 (58 e 39), pareggiate 65 (53 e 12), perse 85 (69 e 16), le reti fatte sono state 320 (219 e 101) e quelle subite 308 (257 e 51).

Sono state 4 le partite giocate su “campo neutro”; vinte 2, pareggiata 1 e persa 1.

Le partite finite ai tempi supplementari sono state 12 e anche 12 quelle terminate ai tiri di rigore.

I giallorossi hanno affrontato, finora 93 squadre delle quali 84 anche in campionato; le 9 squadre incrociate soltanto in Coppa sono: AltoVicentino (città di Valdagno; nel 2017 ha cessato l’attività), Aprilia (provincia di Latina), Ciliverghe Mazzano (provincia di Brescia), Fasano (provincia di Brindisi), Foligno (provincia di Perugia), Milazzo (provincia di Messina), Pro Vercelli, Santhià (provincia di Vercelli) e Vico Equense (provincia di Napoli).

Le squadre affrontate più volte sono state: con 8 partite il Monza (sono comprese due finali) e con 6 Bari, Catanzaro, Juventus, Matera, Nardò, Parma, Torino e Udinese.

La prima partita in Coppa Italia, in assoluto, il Lecce la giocò il 25 ottobre 1936 (Quarta Edizione). Si giocò a Taranto (“Stadio del Littorio” nel Rione “Corvisea”; dal 1950 si chiamerà “Valentino Mazzola”) contro la locale squadra aziendale “Cantieri Tosi”. I giallorossi del mister ungherese Ferenc Plemich s’imposero per 1-2 (reti di Luigi Buin al 30’ e Raffaele Anguilla al 69’, per gli jonici segnò Castelli al 65’). Passato il primo turno si giocò in casa,per la prima volta in questa competizione,contro la Salernitana. Il Lecce vinse per 2-1 (al 5’ autorete del portiere leccese Mario Brusa per i granata e poi, in rimonta, doppietta vincente di Luigi Buin al 7’ e al 75’). Passato al terzo turno affrontò in casa il Cerignola e finì 0-0 d.t.s. La partita si dovette ripetere in campo avverso (questo era il regolamento; i tiri di rigore ancora non c’erano) e a Cerignola finì 2-0 per la squadra foggiana e, quindi, Lecce fu eliminato dalla competizione.

Il miglior Torneo nella storia del Lecce rimane quello della stagione 1976/77. Fu la 30esima edizione alla quale parteciparono 36 squadre. Nella prima fase, che si disputò prima dell’inizio del campionato, giocarono 35 squadre divise in sette gironi da cinque. La seconda fase, dopo la fine del campionato, alle prime dei sette gironi si aggiunse il Napoli che aveva vinto il titolo nell’edizione precedente e si giocarono due gironi da quattro squadre detti di Semifinale. Il Lecce, nella prima fase, si classificò al primo posto nel 5° girone eliminatorio con 7 punti dopo aver eliminato i campioni d’Italia del Torino (secondo con 5 punti), il Foggia (4), il Taranto (2) e l’Ascoli (2). Delle dieci partite di quell’edizione (30esima) i tifosi giallorossi meno giovani non hanno certamente dimenticato lo scontro con il Torino, al Via del Mare, del 5 settembre 1976. Il Torino di mister Gigi Radice (tre mesi prima aveva vinto il suo settimo e finora ultimo scudetto) e dei vari Castellini (portiere), Danova, Pecci, Claudio e Patrizio Sala, Zaccarelli e i bomber Graziani (14 gol) e Pulici (21) si presentò al Via del Mare sicuro di ottenere la vittoria. Il Lecce di mister Antonio “Mimino” Renna (tre mesi prima aveva vinto il campionato ed era ritornato in Serie B dopo un’assenza di ben ventisette anni) e dei vari Nardin, Lorusso, Mayer, Zagano, Pezzella, Sartori e i bomber Montenegro (21 gol) e Loddi (14) disputò una grande e indimenticabile partita. I giallorossi, contro ogni previsione e grazie a una eccezionale prestazione, vinsero per 2-1 (gol di Fortunato Loddi al 7’ e Gaetano Montenegro al 52’; il momentaneo pareggio dei granata lo realizzò Eraldo Pecci al 42’). Il Lecce, così, eliminò l’avversario più pericoloso e chiaramente il più forte e approdò alle semifinali (girone “b”) che si giocarono nel giugno 1977 e dove si classificò all’ultimo posto, ma ottenne risultati importanti. Pareggiò in casa della Juventus per 1-1 (fece tutto il Lecce: gol su rigore di Gaetano Montenegro e autorete di Michele Lorusso) e in casa dell’Inter per 0-0. Nelle partite di ritorno, al Via del Mare, sia con la Juventus (vantaggio con Ruggiero Cannito e pareggio di Furino) che con l’Inter pareggiò per 1-1 (gol di Mazzola per i nerazzurri e per il Lecce pareggiò il giovane Francesco Rollo di testa su un preciso traversone dalla sinistra del terzino Eliseo Croci nella porta sotto la curva nord). Alessandro (chiamato “Sandro”) Mazzola proprio a Lecce segnò l’ultimo gol della sua straordinaria carriera. La finale fu Milan – Inter che finì con la vittoria dei rossoneri per 2-0 che si aggiudicarono, così, la Coppa Italia per la quarta volta.

Nel palmarès del Lecce c’è una Coppa Italia Semiprofessionisti vinta il 29 giugno 1976 nella finale giocata al Via del Mare contro il Monza; finì 1-0 grazie al gol del bomber Fortunato Loddi al 21’. Il 29 giugno di due anni prima (1974) il Lecce aveva giocato un’altra finale, ancora contro il Monza, ma sul campo neutro “Porta Elisa” di Lucca; finì con la sconfitta per 1-0 in virtù di un‘autorete di capitan Salvatore Di Somma al primo minuto di gioco.

Le vittorie interne più rotonde sono state: Lecce – Cavese 6-0 (1984\85), Lecce – Fasano 5-0 (1974\75) e Lecce – Foligno 5-0 (2014\15).

Le vittorio esterne più larghe sono state: Barletta – Lecce 1-4 (1972\73), Fidelis Andria – Lecce 1-4 (1999\00; sul campo neutro di Taranto), Ternana – Lecce 2-4 (2013\14) e Udinese – Lecce 3-4 (2004\05).

Le sconfitte interne più pesanti: Lecce – Fiorentina 0-5 (1995\96), Lecce – Udinese 4-5 (2004\05 con Mirko Vucinic che al 93’! si fece parare un rigore dall’improvvisato portiere David Di Michele che aveva sostituito l’espulso Handanovic, al 91’, per fallo da ultimo uomo su Vucinic; sarebbe potuta finire, quindi, con un clamoroso 5-5) e Lecce – Parma 2-4 (2023\24).

Le sconfitte esterne più larghe: Sampdoria – Lecce 6-2 (2009\10), Verona – Lecce 5-0 (1991\92), Molfetta – Lecce 5-1 (1940\41), SPAL – Lecce 5-1 (2019\20), Torino – Lecce 4-0 (1980\81), Parma – Lecce 4-0 (2013\14), Cesena – Lecce 4-0 (2015\16), Genoa – Lecce 4-0 (2018\19) e Torino – Lecce 4-2 (2012\13).

Il Lecce, per l’indisponibilità del Via del Mare, ha giocato tre partite su altri campi. Il 28 agosto 1985 Lecce – L.R. Vicenza (1-1) e il 1° settembre 1985 Lecce – Pescara (2-1) si giocarono allo stadio “Giuseppe Capozza” di Casarano a causa dell’importante ristrutturazione e ampliamento in seguito alla prima promozione in Serie A. Il 25 agosto 2002 Lecce – Ancona (1-2) si giocò a Nardò perché non erano ancora terminati i lavori per il rifacimento del terreno di gioco.

Tre sono le partite decise da Giudice Sportivo. La prima fu Lecce – Genoa (0-2 a tavolino) del 24 agosto 1996 perché mister Gian Piero Angelo Ventura fece giocare, dal 71’, Jonathan Bachini che era stato squalificato nella Coppa Italia del precedente torneo (sul campo il Lecce aveva vinto per 3-0 con le reti di Vincenzo Mazzeo, Francesco Palmieri e Cosimo Francioso). Poi ci sono state due sconfitte “a tavolino” per 3-0; con il Brindisi, in casa, il 24 agosto 2003 e con il Catania, in Sicilia, il 3 settembre 2003 per due rinunce del Lecce (insieme ad altre squadre) per protesta contro la FIGC che aveva portato la serie B a 24 squadre e non aveva ancora sottoscritto un contratto televisivo.

I giallorossi che hanno giocato, finora, in Coppa Italia sono stati 637(10 di questi hanno giocato solo in Coppa). Il più presente è stato Michele Lorusso con 59 partite davanti a Ruggiero Cannito con 40, a Carmelo Miceli con 37, a Giorgio Enzo e Pedro Pablo Pasculli entrambi con 33, adAntonio Domenico Tornese con 30, ecc.

I marcatori del Lecce sono stati 170. Al primo posto troviamo Gaetano Montenegro con 13 reti (3 nella Coppa maggiore e 10 in Coppa Italia di Serie C) davanti a Carlo Giovanni Ferrari con 9 (tutte in Coppa Italia di C), a Pedro Pasculli con 8, a Sergio Magistrelli con 7, a Ermanno Beccati e Angelo Carella con 6 (entrambi in Coppa Italia di C), ecc.

Il migliore marcatore giallorosso in una partita è stato il francese Allan Pierre Baclet che segnò tutti e quattro i gol nella partita Lecce – Vico Equense (4-0) del 9 agosto 2009.

Ci sono stati tre “triplettisti”. Carlo Giovanni Ferrari nella partita Nocerina – Lecce (1-3) del 17 aprile 1974 e Alberto Di Chiara e Loriano Cipriani nella stessa partita Lecce – Cavese (6-0) del 2 settembre 1984.

Il Lecce, inoltre, nella Coppa Italia maggiore ha avuto, finora, due capocannonieri. Sono stati Allan Pierre Baclet con 4 reti nell’edizione 2009/10 insieme ad Adrian Mutu (Fiorentina) e Rachid Arma (SPAL), quest’ultimo con un rigore. Il secondo è Matteo Di Piazza, nel 2017/18, anche lui con 4 reti, insieme ad Alberto Cerri (Perugia) e Maxi Lòpez (Udinese) che si avvalsero, però, di due rigori ciascuno.