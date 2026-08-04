Al via il progetto “Lizzanello Città della Portalettere”. Una targa per ricordare la Portalettere. Ci sarà Francesca Giannone, autrice del libro

Lunedì 10 agosto alle ore 10:45 in piazza della Libertà si svolgerà cerimonia di scoprimento della targa commemorativa dedicata alla figura della Portalettere, che ha ispirato l’omonimo romanzo che ha vinto il premio Bancarella. Alla cerimonia sarà presenza l’autrice del romanzo, la scrittrice Francesca Giannone che si è ispirata alla storia della sua bisnonna Anna Allavena, prima portalettere del Sud Italia e simbolo di un patrimonio umano e culturale che ha saputo raccontare, attraverso il servizio quotidiano delle portalettere, valori di prossimità, solidarietà e appartenenza.

L’iniziativa segna l’avvio di un percorso destinato a consolidare Lizzanello come luogo identitario della memoria della prima Portalettere del Sud Italia, una figura divenuta simbolo di emancipazione femminile, dedizione al servizio pubblico e coesione sociale. Il progetto, voluto dal sindaco Costantino Giovannico e dall’Amministrazione Comunale, nasce dalla straordinaria eco internazionale suscitata dal bestseller della concittadina Francesca Giannone, Ambasciatrice di Cultura di Lizzanello, che ha portato all’attenzione del grande pubblico una storia autentica profondamente radicata nella nostra Comunità, trasformandola in un patrimonio culturale condiviso e in un’opportunità di valorizzazione del territorio.

La cerimonia segna l’avvio ufficiale delle celebrazioni del progetto “Lizzanello Città della Portalettere“, un percorso nato dalla collaborazione tra Istituzioni, Enti e Associazioni che hanno creduto nel valore della memoria, dell’identità e della funzione sociale della figura della portalettere quale simbolo di vicinanza, coesione e servizio alla Comunità. In cantiere c’è una mostra con le copertine delle varie edizioni del romanzo che è stato tradotto in varie lingue e distribuito in 45 Paesi nel mondo. L’iniziativa sarà realizzata insieme con il Comprensivo “C. De Giorgi” di Lizzanello e Merine, con il liceo Classico Musicale “G. Palmieri” di Lecce e con l’Università del Salento.

Un progetto capace di coniugare memoria, cultura e sviluppo territoriale. Lo svelamento della targa o costituisce il punto di partenza di un percorso che ambisce a fare del nostro Comune un riferimento nazionale e internazionale nella valorizzazione di questa straordinaria vicenda umana.