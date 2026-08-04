“Onde di Cultura” propone un’estate neretina ricca di arte, musica e poesia

NARDO‘ (Lecce) – Onde di Cultura. Estate culturale neretina naturalmente continua anche ad agosto. La rassegna di eventi e iniziative culturali che “abbraccia” la città nel corso dei mesi estivi propone un altro segmento di un calendario ricco e prestigioso di appuntamenti, che spaziano dall’arte alla musica, dai libri al teatro e a tanto altro.

“La rassegna – spiega il consigliere con delega alla Cultura Francesco Plantera – continua a raccontare una Nardò viva, dinamica e protagonista. Un calendario ricco di appuntamenti che conferma la nostra visione: fare della cultura il cuore pulsante della città, valorizzando luoghi, talenti, tradizioni e identità. Onde di Cultura è un progetto che cresce, mette in rete associazioni, artisti e istituzioni e dimostra come la cultura possa essere uno straordinario motore di crescita, partecipazione e promozione del territorio. Aspettiamo neretini e turisti per vivere insieme un altro mese di emozioni, bellezza e cultura”.

Dopo il Jeans Music Festival, che ha portato ieri sera al chiostro dei Carmelitani il prestigioso Signum Saxophone Quartet, un’altra serata di grande musica internazionale, stasera tocca a Animali di Luce – Creature Sacre tra Terra e Cielo, la mostra del maestro Tarshito che sarà inaugurata a San Trifone, al Premio Civilia, serata dedicata a Rino Gaetano, e al Festival Decò. Tornano poi gli appuntamenti de I Teatri di Torrenova (5 agosto) e del Piano Summer Festival con il concerto del pianista Domenico Bevilacqua (6 agosto). Il teatro all’aperto sarà ancora protagonista grazie a Diversamente Stabili (7 agosto). L’8 agosto altro appuntamento con il Jeans Music Festival (Jacopo Taddei e Samuele Telari), mentre il 9 agosto la Festa dell’Emigrante rinnoverà il legame profondo tra Nardò e i tanti concittadini che vivono lontano, ma che continuano a custodire con orgoglio le proprie radici. Ci saranno poi le serate culturali del Gruppo Speleologico Neretino, proseguiranno gli apprezzati appuntamenti con le letture ad alta voce de “Il Parco Racconta”, l’Open Mic Reading al Creativibar del Chiostro dei Carmelitani e il Campo estivo di laboratorio e scavo archeologico didattico a cura del Museo della Preistoria (dal 10 al 14). L’arte sarà ancora protagonista, dal 15 al 30, con la “mostra antologica di una vita dipinta” dedicata a Egidio Presicce, mentre il grande cinema tornerà con l’attesissimo Apollo Film Festival (dal 20 al 23). Spazio alla poesia con il Premio Afrodite dedicato a Vittorio Bodini (16 agosto). E ancora, Chiostro in Swing (20 agosto), il concerto della straordinaria “baritonessa” Emily De Salve (19 agosto), l’attesissimo Festival Crocevia per lo Ionio (dal 26 al 28 agosto), che proporrà tre serate di grande spessore culturale, il XXVI Memorial Luigi Stifani (26 agosto), autentico omaggio alla memoria popolare della nostra terra. C’è attesa anche per I Concerti del Chiostro, che si apriranno con l’eccezionale concerto di Sarah Jane Morris insieme ai Solis String Quartet, uno degli appuntamenti di maggior prestigio dell’intera programmazione estiva (28 agosto). A chiudere il mese saranno Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol, uno spettacolo che renderà omaggio a due giganti della musica italiana (30 agosto) e lo spettacolo teatrale Verso…l’oltre (31 agosto).