Allarme sicurezza su WhatsApp: nuova ondata di attacchi “zero-click”, i consigli della Polizia di Stato

Una nuova serie di attacchi cibernetici sta interessando gli utenti di WhatsApp. La Polizia di Stato ha diffuso un avviso riguardante una recrudescenza di compromissioni degli account mediante tecniche cosiddette “zero-click”, ovvero modalità d’attacco in grado di infettare il dispositivo senza richiedere alcuna interazione o clic da parte della vittima.
Le vulnerabilità riscontrate interessano in particolare le versioni non aggiornate dell’applicazione WhatsApp e del sistema operativo iOS sui dispositivi Apple. Una volta preso il controllo dell’account, i cybercriminali utilizzano l’identità del profilo violato per inviare messaggi ai contatti in rubrica, richiedendo somme di denaro o ricariche di emergenza sotto forma di finti prestiti per situazioni critiche.
Per prevenire il furto del profilo e mitigare i rischi, la Polizia di Stato raccomanda una serie di misure di protezione essenziali:
Verifica dell’identità: evitare qualsiasi trasferimento di denaro prima di aver contattato direttamente e per vie brevi la persona richiedente (tramite chiamata telefonica tradizionale, altro canale o di persona).
Aggiornamento costante: installare tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati per l’applicazione WhatsApp e per il sistema operativo del dispositivo. Apple ha già reso disponibili le patch correttive per sanare le falde rilevate.
Monitoraggio degli accessi: verificare regolarmente la sezione “Dispositivi collegati” all’interno delle impostazioni di WhatsApp, disconnettendo immediatamente le sessioni web o desktop sconosciute.
Misure di sicurezza aggiuntive: abilitare la verifica in due passaggi (PIN), disattivare il download automatico dei file multimediali e proteggere l’accesso all’applicazione tramite codice, Touch ID o Face ID. In aggiunta, è raccomandato l’uso dell’autenticazione a due fattori per l’Apple Account.
In caso di avvenuta compromissione, la Polizia Postale raccomanda di avvisare immediatamente la propria rete di contatti per evitare che cadano nel tranello e di avviare la procedura ufficiale di recupero dell’account. È possibile inoltrare segnalazioni o richiedere supporto attraverso il portale del Commissariato di PS online (www.commissariatodips.it).
- PoliticaTettoia liberty, il restauro entra nel vivo ma sul milione scoppia lo scontro politico all’indomani della visita a Terni
- Archivio NotiziePower, Bernini e Tiziano? Dal Pd dubbi sulla mostra del Must. Bonocuore: “Spazi e progetti distinti: sale Off per emergenti”
- AmbienteNotte Verde, 600 alberi in dono per una riforestazione senza crediti carbonio. Domani secondo preludio con concerto di Alessia Tondo
- AttualitàDomenica 30 e lunedì 31 agosto Li Ucci Festival al via con una biciclettata e lo spettacolo Un altro giorno ancora
- AttualitàIl Chiostro dei Carmelitani ospita lo spettacolo “Verso...L’Oltre quando la poesia si fa spettacolo” nella Rassegna estiva “Onde di cultura” del Comune di Nardò
- Archivio NotizieBici del rider colpita dal Suv, Vetrugno ci mette la faccia: “Non è andata così. Contro di me un’ingiusta caccia al mostro”