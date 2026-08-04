Birra e Sound Festival: il 5 agosto l’energia degli Après La Classe a Galatina

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GALATINA (Lecce) – Il ventesimo Birra e Sound Beer Festival continua a regalare emozioni e si prepara a vivere un’altra serata ad altissimo tasso di energia. Mercoledì 5 agosto l’area fieristica di Galatina (Le) accoglierà una delle band più amate della scena salentina: Après La Classe, protagonisti di un concerto che promette di trasformare il pubblico in una grande danza collettiva.

Una scarica di adrenalina pura attraverserà il palco con uno spettacolo che fonde ska, rock, elettronica e tutti i successi che hanno reso la band un punto di riferimento della musica italiana, da Mammalitaliani ai brani che da anni fanno cantare intere generazioni.

A seguire, quando la notte entrerà nel vivo, l’area fieristica si trasformerà in un gigantesco club a cielo aperto con KAWABONGA, il format simbolo dell’estate salentina. Dance, house ed elettronica, effetti speciali, gadget e un coinvolgimento totale del pubblico daranno vita a una serata fuori da ogni schema, all’insegna della musica e del divertimento.

Stasera atteso il ritorno di Tonino Carotone, per la seconda volta ospite del festival.

Il Birra e Sound conferma anche la sua vocazione gastronomica con un’area food che propone specialità provenienti da tutta Italia, affiancate da un’ampia offerta dedicata a chi ha esigenze alimentari specifiche, con proposte per persone intolleranti e piatti pensati anche per il pubblico vegano.

Sul fronte brassicolo, le oltre 200 tipologie di birra disponibili raccontano un viaggio tra tradizione e innovazione. Tra le novità più curiose dell’edizione 2026 spicca la birra al pasticciotto, nata per celebrare simbolicamente l’unione tra Leverano e Galatina attraverso due eccellenze del gusto del territorio. L’offerta comprende inoltre birre dedicate agli intolleranti e un’ampia selezione di birre analcoliche.

Per vivere il festival in modo semplice e sicuro sono disponibili numerosi servizi digitali: attraverso il sito ufficiale e l’app del Birra e Sound è possibile consultare tutte le informazioni utili, prenotare cibo e bevande, utilizzare il sistema cashless per i parcheggi e accedere ai servizi AbilFEST, pensati per garantire un’esperienza accessibile e inclusiva alle persone con disabilità.

Da domani il festival rafforzerà anche la propria dimensione internazionale. Il Consorzio Birra Italiana, in collaborazione con Agenzia ICE, darà il via al percorso dedicato all’internazionalizzazione della birra artigianale italiana da filiera agricola. Nelle giornate del 5 e 6 agosto una delegazione composta da circa quindici buyer provenienti da Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Belgio e Croazia sarà ospite del Birra & Sound Beer Festival nell’ambito del programma “Craft Beer Farmed in Italy”, quarta tappa del progetto 2026 dedicato alla promozione della birra artigianale italiana sui mercati esteri.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare il lavoro dei produttori italiani, favorire nuove opportunità commerciali e confermare Birra e Sound come uno degli appuntamenti di riferimento non solo per il pubblico degli appassionati, ma anche per lo sviluppo della filiera brassicola nazionale.