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Fenomeno Birra e Sound. Bagno di folla a Galatina per il debutto della 20esima edizione. Stasera concerto di WELO

Numeri da capogiro per il taglio del nastro, bagno di folla per i The Kolors, festa sul palco con la spillatura della prima birra in botte, servizio d’ordine d’eccellenza e diretta radio non stop su Ciccio Riccio

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