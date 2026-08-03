Birra e Sound, la terza serata accende Galatina. Oggi i Sud Sound System con concerto tradotto in Lis

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GALATINA (Lecce) – Dopo il successo delle prime due serate, con un’affluenza che ha superato ogni più rosea previsione, Birra & Sound entra nel vivo della sua ventesima edizione. Oggi il festival vive la terza serata, mentre già cresce l’attesa per il grande appuntamento di domani, quando si aprirà la quarta giornata della manifestazione. Un’edizione speciale che conferma la rassegna tra gli eventi estivi più importanti del Mezzogiorno, capace di coniugare grande musica, cultura brassicola e un’organizzazione sempre più attenta ai servizi dedicati al pubblico.

Questa sera il palco principale ospiterà il ritorno a casa dei Sud Sound System &Bag a Riddim Band, autentici ambasciatori del Salento nel mondo. Dai primi passi negli anni Novanta ai grandi palchi internazionali, il gruppo che ha scritto la storia del reggae e della dancehall italiana farà rivivere i brani che hanno segnato intere generazioni, trasformando l’area concerti in una grande festa all’insegna delle sonorità salentine. Ad aprire la serata saranno gli Alta Frequenza, con uno spettacolo che ripercorre le grandi hit della musica italiana in chiave coinvolgente e contemporanea.

Domani, per la quarta serata, l’ospite internazionale sarà Tonino Carotone, il cantautore italo-spagnolo diventato celebre in tutto il mondo grazie a Me cago en el amor. Sul palco porterà il suo universo musicale fatto di sonorità latine, atmosfere bohémien e contaminazioni artistiche che ne hanno fatto un artista di culto. Ad aprire il concerto sarà Raffaella Live & Band, protagonista di un live che unisce intensità melodica ed energia rock.

Ma Birra e Sound continua a essere molto più di un grande cartellone musicale. Nel ventesimo anniversario della manifestazione, la birra resta il cuore identitario del festival, raccontata attraverso un percorso che mette insieme qualità, formazione, tradizione e innovazione.

Negli anni il pubblico è diventato sempre più competente e consapevole, e proprio per questo l’organizzazione ha scelto di investire ancora una volta sulla formazione del personale addetto alla spillatura. Dietro ogni banco saranno presenti operatori preparati, capaci di garantire il rispetto della catena del freddo, la corretta gestione degli impianti e una spillatura eseguita a regola d’arte. Molti di loro svolgono altre professioni durante l’anno, ma durante il festival mettono a disposizione competenza, passione e professionalità. Una scelta precisa che conferma come la qualità di una birra non dipenda soltanto dal prodotto, ma anche da chi la serve.

Accanto all’eccellenza del servizio, il pubblico potrà vivere un autentico viaggio tra le migliori produzioni brassicole italiane e internazionali.

Grande spazio è riservato alla filiera agricola italiana, grazie alla collaborazione con il Consorzio di Promozione e Tutela della Birra Artigianale Italiana da Filiera Agricola, che racconta il percorso della birra dalla coltivazione dell’orzo e del luppolo fino al bicchiere, valorizzando materie prime interamente italiane, sostenibilità, tracciabilità e qualità.

Tra le aree più attese torna Tennent’s, con la storica Lager e la Extra IPA, mentre dall’Irlanda arrivano Guinness, Guinness IPA, Harp e Harp Strong. Uno degli spazi più suggestivi sarà quello dedicato ad Augustiner, dove alcune birre saranno spillate direttamente da botti a caduta e servite esclusivamente in boccali di vetro, ricreando l’atmosfera delle tradizionali birrerie di Monaco di Baviera.

Ampio spazio anche alla produzione artigianale italiana con i birrifici WAR, Birrificio dei Castelli, Cane di Guerra, Rurale, Mastio, Birra Salento, L’Olmaia e Officine Birrai, affiancati da importanti realtà internazionali come Krombacher e Maisel, protagoniste della migliore tradizione brassicola tedesca.

Grazie alla collaborazione con AB InBev, il pubblico potrà inoltre degustare marchi conosciuti in tutto il mondo come Corona, Franziskaner, Jupiler, Peroni, Raffo, Raffo Grezza, Nastro Azzurro, Tennent’s Super e numerose specialità provenienti dalla Repubblica Ceca.

Tra le presenze più significative dell’edizione 2026 figura anche Obolon, storico birrificio ucraino che continua a produrre nonostante le difficoltà causate dalla guerra, simbolo della resilienza di un’impresa che continua a rappresentare il proprio Paese anche in un momento estremamente complesso.

Per agevolare l’afflusso dei visitatori, l’organizzazione ricorda che è disponibile un parcheggio dedicato, situato a circa 1,5-2 chilometri dall’area eventi del quartiere fieristico di Galatina, con una superficie complessiva di 10.000 metri quadrati. Il posto auto può essere prenotato direttamente tramite l’app dedicata e sarà collegato all’area della manifestazione da un servizio di navette gratuite di andata e ritorno.

Proprio l’eccezionale partecipazione registrata durante la serata inaugurale, con numeri superiori a ogni previsione, ha reso necessario un ulteriore potenziamento del servizio. Nelle prime ore del festival, infatti, l’enorme afflusso di pubblico aveva reso particolarmente complesso ristabilire nell’immediato la normale frequenza delle corse, con mezzi costantemente pieni. Per questo motivo, a partire dalle serate successive, il servizio navette è stato rafforzato con un numero maggiore di corse e mezzi dedicati, così da garantire collegamenti ancora più rapidi e fluidi tra il parcheggio e il quartiere fieristico.

Con una proposta musicale di primo livello, oltre cento etichette da degustare, un’attenzione crescente alla cultura della birra e servizi logistici sempre più efficienti, Birra e Sound continua a celebrare i suoi vent’anni confermandosi un appuntamento capace di attrarre migliaia di visitatori e di raccontare il territorio attraverso la musica, il gusto e la qualità dell’accoglienza.