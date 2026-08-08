Concerto di Antonio Amato a Marittima, “Comu na Fiata”

Antonio Amato presenta “Comu na Fiata” il 9 agosto in concerto a Marittima con il Tour 2026

Dopo l’uscita del nuovo album “Comu na Fiata”, Antonio Amato sta portando nelle piazze e nei principali appuntamenti estivi il suo “Comu na Fiata Tour 2026”, un viaggio musicale già avviato che continua a incontrare il pubblico tappa dopo tappa, non solo in Salento ma in tutta Italia. Tra le prossime tappe in programma, domenica 9 agosto Antonio Amato sarà protagonista a Marittima, dove presenterà dal vivo il suo ultimo progetto discografico insieme ai brani più rappresentativi della sua carriera.

Pubblicato il 20 maggio 2026, “Comu na Fiata” rappresenta un ritorno all’essenza della musica popolare salentina. Tradizione, voce e anima diventano gli elementi centrali di un album che, già dal titolo in dialetto salentino “come una volta” racconta la volontà di custodire e tramandare un patrimonio culturale senza tempo. Le dodici tracce del disco fondono la forza della pizzica e della musica popolare con sonorità contemporanee, dando vita a un progetto che guarda alle radici del Salento senza rinunciare a una produzione moderna e raffinata. Più che un richiamo nostalgico, “Comu na Fiata” è una dichiarazione d’intenti: riportare al centro la purezza del suono e l’autenticità del racconto musicale.

L’album si presenta come un ponte tra passato e presente, capace di valorizzare la memoria musicale del territorio attraverso arrangiamenti curati e una forte identità artistica. Al centro rimane la voce intensa di Antonio Amato, che accompagna l’ascoltatore in un viaggio fatto di storie, tradizioni, amore e appartenenza.

Originario di Diso, Antonio Amato è considerato una delle voci storiche della Notte della Taranta. Da anni porta avanti un importante lavoro di ricerca e valorizzazione della musica popolare salentina, costruendo un linguaggio musicale che intreccia strumenti della tradizione e sonorità contemporanee. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi lavori discografici e si è esibito in Italia e all’estero, ricevendo anche l’apprezzamento del produttore e chitarrista britannico Phil Manzanera (Roxy Music), che in occasione dell’album Speranze ha definito il suo lavoro un prezioso contributo alla musica del Salento.

La data del 9 agosto a Marittima rappresenta una delle prossime tappe del “Comu na Fiata Tour 2026”, un’occasione per vivere dal vivo uno spettacolo che celebra la forza della tradizione salentina attraverso un linguaggio musicale autentico, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico di ogni età.

CREDITS:

STRUMENTI E VOCI

Antonio Amato Voce Chitarra, Tamburelo

Valerio Rizzello Tastiere Ciaramella

Mario Esposito Basso

Gianluigi Amato Voce Tamburello

Antonio Marra Batteria

Samuele Ancora Violino

Giacomo Casciaro Voce Mandola

Roberto Gemma Fisarmonica

Luca Rizzello Bouzouki Chitarra

PRODUZIONE

PRODUZIONE ESECUTIVA Gianluigi Amato

PRODUZIONE ARTISTICA Antonio Amato

ARRANGIAMENTI Antonio Amato

Ufficio Stampa Costanza Rainò

Evento prodotto da Casciaro Production & Eventi Casciaro