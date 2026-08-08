Non ce l’ha fatta l’84enne ustionato nel rogo di stoppie: deceduto dopo un mese

RACALE (Lecce) – Si è spento nelle scorse ore al Centro grandi ustionati dell’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi Salvatore De Lorenzis, 84enne originario di Racale. L’uomo era rimasto gravemente ferito lo scorso 28 giugno mentre era d’intento a bruciare alcune stoppie in un terreno di sua proprietà, alla periferia di Alliste.

Soccorso immediatamente dopo l’incidente, l’84enne era stato prima trasportato all’ospedale di Gallipoli e successivamente trasferito presso il presidio specializzato di Brindisi a causa della gravità delle ustioni di secondo e terzo grado riportate, in particolare agli arti inferiori e alla zona del bacino. Nonostante le cure e il ricovero prolungato durato oltre un mese, le complicanze legate alla profondità e all’estensione delle lesioni si sono rivelate fatali.

Sulla dinamica dell’accaduto avevano avviato gli accertamenti di rito i carabinieri, intervenuti sul posto il giorno del fatto. La notizia del decesso ha destato profondo cordoglio tra le comunità di Racale e Alliste, dove l’uomo era molto conosciuto. I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 17:30, nella chiesa di San Quintino ad Alliste, prima della sepoltura nel cimitero di Racale.