BluFestival a Melendugno: al via la settimana della festa di San Foca e de “Le Vie del Miele”

MELENDUGNO (Lecce) – Prende il via il nuovo blocco di appuntamenti del BluFestival, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale di Melendugno, guidata dal sindaco Maurizio Cisternino.

Dal 16 al 23 agosto il territorio di Melendugno e le sue marine ospiteranno una ricca sequenza di eventi: dai grandi spettacoli musicali sul lungomare di San Foca ai percorsi dedicati all’apicoltura con la quinta edizione de “Le Vie del Miele”, senza dimenticare lezioni di pizzica, visite guidate nei borghi e momenti legati all’identità locale.

Dichiara il primo cittadino: “Si apre un’altra settimana ricca di eventi sotto il segno delle tradizioni. Cresce l’attesa per la festa in onore di San Foca, protettore della gente di mare, delle tarantate e dei tarantati, che viene festeggiato con una solenne processione a mare. Ai festeggiamenti tradizionali organizzati dai bravi volontari del Comitato feste, la nostra Amministrazione comunale ha voluto aggiungere lo spettacolo in piazza del Popolo, sul lungomare di San Foca, con I Gemelli Diversi & Haiducii. Questi straordinari artisti saranno affiancati da altri altrettanto eccezionali ospiti”.

“Altro evento fortemente identitario”, prosegue il sindaco, “è rappresentato da LE VIE DEL MIELE che, organizzato dall’Associazione degli Apicoltori di Melendugno e Borgagne con il patrocinio del nostro Comune e dell’Assessorato regionale all’agricoltura, è inserito, a pieno titolo, in un circuito nazionale che promuove le eccellenze e i borghi d’Italia produttori di miele. In soli cinque anni questo evento è divenuto di grande richiamo ed è sempre più apprezzato. Mi congratulo a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale con l’Associazione degli Apicoltori di Melendugno e Borgagne.

Noi saremo sempre al loro fianco e promuoveremo con tutti i mezzi il loro apprezzatissimo miele sia perché i nostri apicoltori hanno toccato i vertici dell’eccellenza, sia perché essi hanno il merito di valorizzare le nostre vere origini: secondo le tesi più accreditate, infatti, il nome stesso di Melendugno deriva dal latino Mele duco, che significa porto il miele. Anticamente il nostro territorio era grande produttore di miele e noi desideriamo fortemente recuperare e sostenere le nostre origini, la nostra storia, sostenendo e valorizzando l’impegno costante e la professionalità dei nostri apicoltori ”.

“Non mancheranno anche in questa settimana le lezioni gratuite di pizzica e i concerti dedicati alla musica popolare più amata per una nuova settimana all’insegna del divertimento”.

Di seguito il programma completo:

DOMENICA 16 agosto

Alle 19.00, Anfiteatro comunale di Torre dell’Orso

LEZIONI GRATUITE DI PIZZICA

Alle 21.00, Anfiteatro comunale, Torre dell’Orso

ALLEGRA COMPAGNIA CANTANTE in concerto a cura dell’Associazione degli operatori turistici di Torre dell’Orso, Aderfès

LUNEDÌ 17

Alle 21, chiesa madre di San Foca

POESIE E POETI NEL SALENTO DAL ‘700 AD OGGI

A cura di Raffaele Polo

Voci: Opinioni Libere – Suoni: Cattleya

Alle 21,00 Anfiteatro comunale di Torre dell’Orso

SALENTO SON MUSIC DE CUBA

A cura dell’Associazione degli operatori turistici di Torre dell’Orso, Aderfès

MARTEDÌ 18 AGOSTO

Alle 18.30 visita guidata gratuita del centro storico di Borgagne a cura della Guida abilitata dal Ministero della Cultura Francesco Manni (info: 333 84 51 218).

A SAN FOCA Iniziano i festeggiamenti in onore di San Foca, patrono della marina.

Alle 19.30 messa nella chiesa madre, seguita alle 20.15 dalla solenne processione che attraverserà diverse vie della marina. Concerto bandistico a cura della banda Città di Francavilla Fontana diretta dal maestro direttore e concertatore, Ermir Krantja.

Qui tutto il programma completo della Festa

Alle 20.00, piazza Lampedusa, San Foca

METTICI IL CUORE di e con Pamela Mastrorosa – Nina Theatre

Spettacolo di teatro di figura e manipolazione di oggetti

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

Alle 10.00, porto turistico di San Foca

TRADIZIONALE PROCESSIONE A MARE in onore di San Foca con la partecipazione dei diportisti del Porto di San Foca e delle barche a vela della Lega Navale.

La sera alle 19.30, sul sagrato della chiesa, sarà officiata la messa, presieduta da padre Salvatore Farì. Concerti bandistici a cura di Città di Lecce, diretta dal maestro, direttore e concertatore Giovanni Pellegrini e Città di Bisceglie, diretta dal maestro, direttore e concertatore, Benedetto Grillo.

La famiglia Concepita offrirà il Tosello (il baldacchino) che ospiterà il Santo Patrono realizzato dalla ditta Aventaggiato da Castrignano dei Greci.

Spettacolare Luna Park in via Atene tra bancarelle colorate.

LEGGI QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA

Alle 19 visita guidata gratuita del Borgo di Roca Nuova a cura della Guida abilitata dal Ministero della Cultura Francesco Manni (info: 333 84 51 218).

Alle 21.00 Roca Nuova Meditfilm presenta: “LA PIZZICA DI ROMOLO CRUTO”, un documentario su luoghi e visioni, scritto da Francesco De Giorgi e Tommaso Faggiano, musiche: Samuel Mele con la partecipazione de I Calanti Scazzacatarante, Jonica Popolare e Mattia Ciullo ensemble, suono: Michele Leucci, color: Ludovico Bettarello, produzione esecutiva: Meditfilm in collaborazione con Nostos Production, prodotto da Lino Pepe, regia e fotografia: Tommaso Faggiano.

Alle 21.00, piazza Torre Saracena

ALLEGRA COMPAGNIA CANTANTE in concerto

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

Alle 22,00 piazza del Popolo San Foca

Gran finale con lo spettacolo musicale SUMMER REWIND: I GEMELLI DIVERSI & HAIDUCII

VEDI IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO:

https://www.facebook.com/reel/2042349496404746



Rivivi i successi di Haducii

Gemelli Diversi in Un Attimo Ancora

VENERDÌ 21 AGOSTO

A partire dalle 16.30, Villa Comunale, Melendugno

LE VIE DEL MIELE



Evento dedicato al mondo del miele e realizzato dall’Associazione Apicoltori di Melendugno e Borgagne con laboratori, mercatini, prodotti tipici e tanto altro…

Alle 16.30/19.30 Analisi sensoriale del miele, nel ristorante Salentum con l’esperta Vittoria Gravinese, laboratorio narrato e guidato alla scoperta dei mieli monoflora e millefiori pugliesi per un massimo di 20 partecipanti con rilascio di attestato di partecipazione.

Per info e prenotazione obbligatoria: tel. 348.2775460

Alle 18.00 APIDIDATTICA CON PINA L’APINA dedicato alle bambine e ai bambini, che con disegni, lettura di favole, teatro saranno guidati alla scoperta del magico mondo delle Api. Alessia e Fulvia realizzeranno il workshop “Crea la tua candela”;

Info e prenotazioni: tel. 348.2775460

Alle 19.00 I benefici dell’ APITERAPIA. Ingresso libero

Alle 20.00 spettacolo di Carletta Soul Mate

Gio Blubbles spettacolo di bolle di sapone;

Alle 20.00 Makaria in concerto;

Alle 22.30 Artista giocoliere

Alle 22.30 DJ ZAYA con Vocalist e due ballerini;

ARTE E MOSTRE: Per tutta la durata dell’evento, la Villa Comunale ospiterà la mostra fotografica “Il respiro della terra” a cura del gruppo “L’occhio fa la differenza” e le sessioni di Live Painting dell’artista Benedetta Longo.

SABATO 22 AGOSTO

A partire dalle 16.30, Villa comunale, Melendugno

SECONDA E ULTIMA GIORNATA DE

LE VIE DEL MIELE

Alle 16.30 nel ristorante Salentum: Analisi sensoriale a cura di Vittoria Gravinese. Mini corso qualità: impara a individuare pregi e caratteristiche organolettiche del miele come vero esperto

I posti sono limitati. E’ necessario prenotarsi telefonando a questo numero: 348 277 54 60

Alle 18.00 APIDIDATTICA

Laboratorio di Apididattica con PINA L’APINA dedicato alle bambine e ai bambini, che con disegni, lettura di favole, teatro saranno guidati alla scoperta del magico mondo delle Api. Alessia e Fulvia realizzeranno il workshop “Crea la tua candela”;

Prenotazione obbligatoria: tel. 3482775460

APICOSMESI

Alle 19.00 il dottor Piero Milella, biologo ed esperto in naturopatia e apiterapia, spiegherà come i prodotti a base di miele possono essere un prezioso alleato per la la salute, il benessere e la bellezza e contrastare l’invecchiamento. (info e prenotazioni: 3482775460)

Alle 20.00: Mino Stella Street Band partirà da piazza Pertini e dopo aver attraversato le vie del centro, arriverà alle 20.45 nella villa comunale;

Alle 20.30: Spettacolo di Acrobatica aerea con “Rebel circus” in “Sulle corde del cuore”

Alle 21.15 spettacolo del cantante Gabriele Nahi Live – esecuzione dal vivo;

Alle 22.00 DJ Tobia Lamare, dj set conclusivo.

L’evento è tappa del circuito nazionale “Andar per miele” che punta a far scoprire e promuovere l’Italia attraverso i suoi mieli più pregiati.

Il tour è partito il 2 agosto con la Sagra del Miele Amaro a Sassari, e dopo la tappa di Melendugno con Le Vie del Miele si concluderà tra il 5 e l’8 dicembre a Montepulone in provincia di Macerata con APIMARCHE – MIELEMENTE il primo mercatino di Natale dedicato al mondo del miele.

DOMENICA 23 AGOSTO

Alle 20.30, piazza del Mare, Roca Vecchia

Nico Gori & Marcello D’Ippolito, Ragtime BubBand, in “RAGTIME THE SMILE OF MUSIC” evento organizzato dall’Associazione Roca Viva con esibizione di ballerini di Lindy Hop appartenenti alle realtà Swing del territorio salentino;

Alle 21,00 piazza della Luna, Torre dell’Orso

PINK PROJECT GROUP a cura dell’Associazione degli operatori turistici di Torre dell’Orso