Paura a Neviano: dopo l’ intimidazione in negozio, brucia l’auto del macellaio preso di mira da alcuni malviventi

NEVIANO (Lecce): A distanza di una quindicina di giorni dal brutale episodio che lo ha visto protagonista nel proprio esercizio commerciale, il titolare di una macelleria di Neviano è finito nuovamente nel mirino dei malviventi.
Lo scorso primo agosto, era stato vittima di una tentata rapina all’interno della sua macelleria: ignoti con il volto travisato e armati di bastoni hanno fatto irruzione nel suo locale ma lui è riuscito a mandarli via minacciandoli con dei coltelli. Un gesto gravissimo consumato in pieno giorno e nel luogo di lavoro, che aveva già destato profonda indignazione e preoccupazione tra i cittadini e i commercianti della zona.
Ora sua automobile, una Ford Focus Station Wagon, è stata completamente distrutta dalle fiamme mentre si trovava parcheggiata in via Regina Elena, a Neviano. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni o ai veicoli vicini. I Carabinieri della locale stazione sono ora al lavoro per effettuare tutte le indagini del caso. L’ipotesi principale al vaglio delle forze dell’ordine è che i due episodi siano strettamente collegati.
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