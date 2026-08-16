Canapa industriale, ALPAA Puglia: “I tribunali certificano che il reato non c’è, il Governo fermi l’attacco alla filiera”

I tribunali continuano a pronunciarsi e, secondo ALPAA Puglia, a certificare un principio che dovrebbe ormai spingere il Governo a rivedere radicalmente la propria posizione: senza efficacia drogante non può esserci reato. A intervenire è il presidente regionale dell’associazione, Antonio Macchia, che torna a difendere il settore della canapa industriale e le migliaia di lavoratori e imprese coinvolti, alla luce delle ultime decisioni giudiziarie. “I tribunali continuano a certificare che il reato non c’è: la canapa industriale è una filiera giovane e pulita. Cosa aspetta il Governo a porre fine all’attacco contro uno straordinario e virtuoso settore che muove migliaia di piccoli produttori e lavoratori e tiene in piedi interi territori?”, afferma Macchia.

A rafforzare la posizione del sindacato sono i pronunciamenti arrivati in questi giorni dai tribunali di Velletri e Latina, che si aggiungono alle decisioni già note di Brindisi, Trani e Lecce. In Puglia, i giudici hanno ritenuto la norma incompatibile con i principi costituzionali, demandando alla Corte costituzionale la verifica della sua legittimità. Sullo sfondo c’è anche la posizione della Cassazione. “La Cassazione ha già chiarito ciò che dovrebbe essere ovvio: senza efficacia drogante non c’è reato. Non c’è offesa, non c’è pericolo, non c’è dolo: non c’è reato!”, sottolinea Macchia. Ma la partita non si gioca soltanto sul terreno della giustizia italiana. Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a valutare se la normativa italiana possa violare il diritto comunitario sulla libera circolazione delle merci e sulle coltivazioni ammesse nella Politica agricola comune.

“Se Lussemburgo confermerà, come sembra evidente, questa incompatibilità, l’Italia dovrà riscrivere l’intero impianto normativo che oggi equipara la canapa industriale a quella stupefacente”, osserva il presidente di ALPAA Puglia. Secondo l’associazione, anche sul versante politico europeo il quadro sarebbe ormai definito: l’Europa ha aperto la PAC all’intera pianta di canapa, fiori compresi, respingendo l’emendamento con il quale Fratelli d’Italia aveva tentato di escludere la canapa industriale dai fondi agricoli europei. “Un tentativo politico isolato, respinto perché privo di basi tecniche e contrario alle politiche agricole dell’Unione”, sostiene Macchia, che punta quindi il dito contro l’esecutivo nazionale. “Di fronte a tutto questo, il Governo resta fermo. Non per cautela, ma per ideologia. Continua a difendere una norma che non ha più alcun appiglio tecnico, giuridico o europeo. Una norma che non tutela la salute pubblica, non rafforza la legalità, non protegge i cittadini: colpisce solo l’agricoltura e il lavoro”.

Il nodo centrale, per ALPAA, riguarda infatti le conseguenze economiche e occupazionali di una stretta che coinvolge una filiera composta da agricoltori, braccianti, trasformatori, rivenditori, professionisti e servizi ausiliari. I numeri indicati dall’associazione parlano di oltre 22mila lavoratori, tremila aziende e di un indotto che sfiorerebbe i due miliardi di euro. “Non sono cifre: sono mani, volti, campi, laboratori, piccoli produttori che tengono in piedi un pezzo di economia reale mentre vengono trattati come sospetti. La canapa industriale è lavoro che resiste, reddito che tiene insieme famiglie, presidio dei territori che non si arrendono. È una filiera che non chiede protezioni, ma rispetto: rispetto della legge, delle sentenze, della realtà. E oggi questa realtà dice una cosa semplice: il reato non c’è, e chi continua a trattare la canapa industriale come un problema sta scegliendo scientemente di colpire agricoltori, imprese, lavoratori”, prosegue il sindacalista. Da qui l’annuncio di una mobilitazione che ALPAA Puglia intende portare avanti in tutte le sedi, insieme alle associazioni del settore e, in particolare, a Canapa Sativa Italia. “ALPAA Puglia continuerà a difendere la filiera della canapa industriale in ogni sede, senza arretrare di un millimetro, insieme alle associazioni di settore, a partire da Canapa Sativa Italia, che da anni sostiene questa importante filiera”. Macchia ribadisce quindi che l’impegno proseguirà direttamente accanto alle realtà produttive coinvolte. “Continueremo a stare dove la battaglia è reale: nei campi, nei laboratori, nelle aziende che resistono, nelle mani dei piccoli produttori che non hanno mai smesso di credere in questa filiera. Continueremo a difendere la canapa industriale perché rappresenta lavoro, futuro, dignità. Continueremo a farlo con la voce di chi coltiva, di chi trasforma, di chi vive di questo lavoro e non accetta di essere trattato come un problema”. La conclusione del presidente di ALPAA Puglia racchiude il senso della battaglia portata avanti dall’organizzazione: “La canapa industriale è futuro. E il futuro, quando nasce dal lavoro vero, non si lascia sequestrare”.