Schianto all’alba dopo la serata in discoteca: una ragazza in ospedale

SALENTO – Ha rischiato di finire in tragedia la notte di Ferragosto per quattro giovani baresi in vacanza nel Salento. Di rientro da una serata trascorso in una nota discoteca di Castro, l’autovettura su cui viaggiavano, una Renault Clio, è uscita fuori strada lungo la Strada Provinciale 366, all’altezza della località Alimini, a Otranto.

L’impatto si è verificato nei pressi del parcheggio della spiaggia nota per la presenza del relitto della nave Dimitros. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare contro il guardrail prima di finire la corsa nell’area esterna alla carreggiata.

L’allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio, consentendo il rapido intervento dei mezzi di soccorso giunti da Otranto. I sanitari del 118 hanno medicato i ragazzi sul posto: nessuno di loro ha riportato lesioni gravi, ad eccezione di una giovane passeggera per la quale si è reso necessario il trasporto in codice giallo presso l’ospedale di Scorrano. I rilievi per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti sono affidati alle forze dell’ordine.