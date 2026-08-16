L’architetto Foresta firma “fermaTA Puglia 2026”: luce, mare e memoria come spazio d’incontro per i Giochi del Mediterraneo

TARANTO — In vista dei Giochi del Mediterraneo, la città di Taranto accoglie “fermaTA Puglia 2026”, una composizione spaziale disegnata con la luce e i colori di Taranto, concepita come punto privilegiato di sosta, socialità e accoglienza. L’iniziativa, presentata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Piero Bitetti, è stata sostenuta con pieno favore dal Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi, Massimo Ferrarese, dal Vicepresidente Sandro Esposito e da Carlo Molfetta, Direttore Generale, configurandosi come un progetto sperimentale capace di coniugare inclusione, decoro urbano e spirito di condivisione in vista del prestigioso appuntamento sportivo internazionale.

«“fermaTA Puglia 2026” rappresenta un piccolo cadeau luminoso donato a Taranto e ai suoi ospiti, che racchiude i significati di una Taranto moderna, sana e libera»

— Piero Bitetti, Sindaco di Taranto. Genesi e identità: il mare tra memoria e innovazione di pensiero.

L’opera costituisce la sintesi di un percorso di ricerca scientifica avviato nel biennio 2022-2023 nei laboratori urbani “Aldo Moro: il pensiero del ponte”, promossi da Mecenati della Cultura e dal Comune di Taranto, con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Disegnata dall’architetto Alfredo Foresta, la struttura in carpenteria metallica supera la mera funzione d’arredo per farsi custode dell’immateriale. L’intervento pone al centro una profonda innovazione del pensiero fondata sulla logica e sull’interpretazione dei luoghi: un approccio radicalmente distante dalla tecnologia fine a se stessa, rivendicando la specificità del contesto come valore necessario al fine di non generalizzare e globalizzare le culture.

La composizione recupera e intreccia due nobili memorie marinaresche della città:

– L’omaggio al Monumento al Marinaio: richiama l’elegante lezione di Vittorio Di Colbertaldo che, nel 1977, seppe forgiare nelle braccia tese della statua il profilo essenziale di un abbraccio nell’atto del saluto: un monito di pace che ha trasformato il drammatico ricordo della guerra nel valore universale dell’arte.

– La tradizione cantieristica e la Regia Nave Puglia: la narrazione rende omaggio ai cantieri navali di Taranto — attraverso piastre, rivetti e forme ispirate a bitte e carene — e alla vicenda simbolica della Regia Nave Puglia, ariete torpediniere della Regia Marina varato nel 1898 all’Arsenale di Taranto, voluta nel 1923 da Gabriele d’Annunzio e installata simbolicamente all’interno del parco del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera.

«Mi sono messo all’ascolto, e ho recuperato due nobili storie dimenticate: le ho richiamate al presente, interpretando il rosso ardente dei sempre vivi ragazzi di Taranto e il blu profondo che li sospinge. In quell’urto di colori e di gioventù, dove la fermata non è mai soma, il mare ti conduce all’incontro», spiega Alfredo Foresta, Architetto dell’opera.

La poetica della luce e le caratteristiche tecnologiche

Sviluppata e brevettata da DIMCAR Environmental & Human Projects (Ugento, LE), l’installazione traduce la luce mediterranea in elemento espressivo e architettonico.

– La poetica del pattern luminoso: il ripetersi di cerchi della copertura, chiara citazione agli oblò, disegnano a terra le ombre del giorno, mentre la sera proiettano bolle blu e rosse. Una scansione che genera di giorno un dinamico gioco d’ombre tipico della luce solare mediterranea e che, nelle ore notturne, si accende grazie a un sistema a LED nei toni identitari della città.

– Economia circolare e autosufficienza: realizzata impiegando materiali riciclati e interamente riciclabili al termine del ciclo di vita, la struttura integra moduli fotovoltaici dedicati all’alimentazione dei sistemi interni.

– Funzionalità e modularità: il layout modulare standardizzato (larghezza ~2 m, altezza 2,50 m, lunghezza da 3 a oltre 5 m) accoglie al suo interno stazioni interattive di ricarica dispositivi e connettività wireless, mettendosi a servizio della comunità e dei visitatori.

Una nuova icona pubblica per la legacy dei Giochi.

Alla pari delle grandi icone del design pubblico europeo — dalle storiche cabine telefoniche londinesi agli ingressi Liberty delle metropolitane di Parigi — l’auspicio è quello di costituire un’eredità materiale e simbolica (legacy) duratura, riconoscibile e riconosciuta dai cittadini ben oltre l’evento sportivo del 2026.