Biscotto non è più per strada: avviati accertamenti legali

LECCE – Svolta nella vicenda di “Biscotto”, il cane noto a Lecce per essere stato a lungo visto nel centro cittadino con abbigliamento sportivo e costretto all’immobilità anche in giornate di forte caldo.

A seguito di una segnalazione presentata nei giorni scorsi dallo stesso detentore dell’animale, le guardie zoofile del N.O.G.E.Z. (Nucleo Operativo Guardie Ecologiche Zoofile) del Comando Provinciale di Lecce hanno avviato una serie di verifiche sul campo. Gli accertamenti e gli elementi raccolti hanno portato alla formalizzazione di una denuncia presso la Questura di Lecce, accompagnata da un’annotazione di polizia giudiziaria trasmessa alla competente Autorità Giudiziaria per le valutazioni di legge.

Nel rispetto delle indagini in corso non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’attività investigativa, ma dal Comando giunge la conferma che l’animale è stato tratto in salvo e tolto dalla strada, mettendo fine alla situazione di disagio e garantendone la tutela.