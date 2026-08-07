Un 60enne salentino denunciato per aver diffuso foto intime della sua ex compagna

Lecce – Denunciato un salentino per aver diffuso foto intime della sua compagna.
La Polizia di Stato nei giorni scorsi ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale, disposto dalla Procura della Repubblica di Lecce, nei confronti di un 60enne, residente in Salento, gravemente iniziato per i delitti di stalking e diffusione illecita di immagini intime.
Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia di una donna, vittima di atti persecutori da parte dell’indagato, culminati con la condivisione di immagini che lo stesso avrebbe ottenuto, senza il consenso della compagna, durante i momenti di intimità. L’uomo, minacciando la diffusione di quelle immagini, mirava a piegare la volontà della donna.
Le tempestive attività investigative svolte dalla Polizia Postale di Lecce, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di intervenire, evitando che la condotta persecutoria potesse proseguire.
L’operazione conferma il costante impegno della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica nell’attività di prevenzione e contrasto, evidenziando l’importanza di denunciare tempestivamente gli episodi subiti da parte delle vittime nell’ambiente virtuale.
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