L’U.S. Lecce convoca un CdA straordinario: deleghe redistribuite dopo le dimissioni di Mencucci

LECCE – Si è svolta oggi una riunione informale tra il Presidente Saverio Sticchi Damiani, il Vicepresidente Corrado Liguori, tutti i soci dell’U.S. Lecce, gli amministratori e il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Tamborrino.

Si è deciso di fissare per lunedì 10 agosto un CdA straordinario per la ratifica delle dimissioni del Dott. Mencucci e per la redistribuzione delle deleghe all’interno dello stesso CdA.

In una fase così delicata della stagione e del calciomercato si è ritenuto di non apportare ulteriori modifiche alla Governance del club. Gli avvicendamenti delle figure dirigenziali della società fanno parte di dinamiche fisiologiche della vita di qualsiasi club e quindi anche dell’U.S. Lecce, a differenza della proprietà che ormai da anni si è solidamente spesa e continuerà a farlo, insieme ad alcuni amministratori indipendenti ed al Collegio Sindacale, alla guida di un progetto che ha raggiunto straordinari risultati sportivi, economici ed una implementazione senza precedenti delle strutture sportive.

L’U.S. Lecce infine, pur rammaricata per la forma ed i tempi prescelti per l’interruzione del rapporto, formula al Dott. Mencucci i migliori auguri per una felice prosecuzione della sua carriera professionale ed un ringraziamento per l’attività svolta in questi 4 anni insieme.