Canotto alla deriva con tre giovani: salvati dalla Guardia di Finanza

CASTRO MARINA (Lecce) – Provvidenziale intervento di soccorso al largo di Castro Marina per i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, impegnati nelle consuete attività di pattugliamento lungo il litorale salentino.

L’equipaggio dell’unità navale V.822, avvalendosi dei sistemi optronici di bordo, ha individuato a circa un miglio e mezzo dalla costa un piccolo canotto gonfiabile in balia delle correnti. A bordo della natante tre turisti poco più che ventenni, fortemente agitati e impossibilitati a rientrare autonomamente a riva a causa delle stanchezza accumulate fin dalle prime ore del mattino.

Raggiunta tempestivamente la piccola imbarcazione, i finanzieri hanno recuperato i tre giovani, prestando loro la prima assistenza a bordo. Dopo la verifica delle condizioni di salute, i ragazzi sono stati scortati in sicurezza presso il porto di Castro Marina, senza riportare conseguenze sanitarie.