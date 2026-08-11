Cannole apre in grande i festeggiamenti dei quarant’anni di Festa della Municeddha

1 of 6

CANNOLE (Lecce) – Al via, ieri sera, lunedì 10 agosto, la quarantesima edizione della Festa della Municeddha. E Cannole ha risposto come sa fare da quarant’anni, riempiendo le strade, gli stand e le piazze fin dalle prime ore della serata.

Alle 20.00 il taglio del nastro alla presenza del Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, del Presidente della Pro Loco Cerceto Oronzo Piccinno, del Vicepresidente della Pro Loco Giuseppe Russo, del Past president Franco Russo e del Sindaco di Cannole leandro Rubichi. Presenti anche gli Ispettori nazionali di UNPLI Pro Loco d’Italia, a Cannole per la candidatura ad Evento di Qualità di Festa della Municeddha.

Sono iniziati così i cinque giorni di festa piu attesi nel Salento, cinque serate di tradizioni autentiche e di autentica festa: musica, divertimento, buon cibo, vecchie e nuove amicizie, circondati dalle attenzioni di oltre 250 volontari, grandi e piccoli, della Pro Loco Cerceto di Cannole pronti a prendersi cura di ogni ospite.

I quarant’anni della Municeddha si aprono con una piazza piena e un timbro nella storia

Nella singola giornata di ieri è stato possibile bollare le cartoline filateliche realizzate per il quarantennale in tiratura limitata di 500 pezzi, un piccolo pezzo di storia postale che resterà, e che dopo la Festa sarà custodito per sempre negli archivi. é la conferma che quarant’anni di lavoro corale sono ormai patrimonio riconosciuto ben oltre i confini del paese.

E poi musica, che dal palco ha accompagnato tutta la serata fino tardi, prima con i gruppi dal vivo e poi con il dj set, mentre l’Area Bar serviva cocktail e cornetti caldi fino alla chiusura. Intanto, negli stand gastronomici e nell’Area Ristorante, la municeddha veniva servita nelle sue tre preparazioni tipiche — alla cannolese, al sugo e arrostita — insieme all’antipasto alla contadina, alle pittule calde, alle focacce rustiche e all’ottimo pane casereccio, disponibile ogni sera anche nella versione per celiaci.

La Festa della Municeddha prosegue fino a venerdì 14 agosto, con gli stand gastronomici e l’Area Ristorante che aprono ogni sera alle ore 20.00 e con un programma musicale che farà ballare fino alle prime ore dell’alba

Stasera, sul palco Kamafei alle 21.45 e Nessuna Pretesa alle 23.15, poi dall’una la consolle passa a Dj Lamar.

Il meglio deve ancora venire!

Quattro serate, un’unica grande piazza e l’augurio di cuore della Pro Loco Cerceto: buon divertimento!