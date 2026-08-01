Quarant’anni di Festa della Municeddha, Cannole celebra la sua anima: la sagra che ha conquistato il Salento e guarda all’Europa

CANNOLE – Da una tradizione popolare tramandata di generazione in generazione a una delle manifestazioni enogastronomiche più importanti del Mezzogiorno. Cannole si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della sua storia recente: dal 10 al 14 agosto andrà in scena la quarantesima edizione della Festa della Municeddha, un traguardo che celebra non solo quattro decenni di successi, ma anche la crescita di un evento capace di trasformare un piccolo centro del Salento in una meta conosciuta ben oltre i confini regionali.

La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 si è svolta al Torcito Resort alla presenza del presidente della Pro Loco Cerceto Oronzo Piccinno, del vicepresidente Giuseppe Russo, del sindaco Leandro Rubichi, di Milena Turi per la Bcc Terra d’Otranto, di Simone Chiriatti dell’associazione OlivaMi e di Arianna Lupo, presidente di Anffas Lecce.

Le radici della manifestazione affondano nel 1985, quando un gruppo di amici decise di fondare la Pro Loco Cerceto con l’obiettivo di dare visibilità al paese scegliendo un simbolo profondamente identitario. La scelta cadde sulla municeddha, la pregiata Helix aperta, legata anche all’antico soprannome dei cannolesi, i “cuzzari”, raccoglitori di lumache. Una leggenda racconta che durante una processione dedicata a San Vincenzo una pioggia improvvisa convinse i fedeli ad abbandonare il corteo per correre nei campi a raccogliere le municeddhe, che proprio con l’umidità uscivano allo scoperto. Da quella storia nacque, nell’agosto del 1986, la prima Festa della Municeddha. Oggi quella che era una semplice sagra è diventata una manifestazione capace di superare stabilmente le centomila presenze, con un pubblico turistico che nel 2025 ha raggiunto il 27 per cento dei visitatori.

La crescita dell’evento è certificata anche da uno studio scientifico permanente curato dal professor Giuseppe Attanasi, direttore del CIMEO – Laboratorio di Economia Sperimentale della Sapienza Università di Roma. Insieme alla Notte della Taranta, infatti, la Festa della Municeddha è l’unico evento pugliese monitorato con continuità sotto il profilo economico, turistico, sociologico e mediatico. A questo si aggiunge il prestigioso riconoscimento ottenuto nel 2025 con l’ingresso nel circuito nazionale delle “Sagre di Qualità” dell’Unpli, prima manifestazione del Salento e della Puglia, insieme alla Sagra del Grano Arso di Carapelle, a ricevere questa certificazione.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il presidente della Pro Loco Cerceto, Oronzo Piccinno, che ha spiegato il significato di questo importante anniversario: “Arrivare a quaranta edizioni poteva essere un buon motivo per celebrarci e basta. Abbiamo scelto il contrario: questa è l’edizione in cui abbiamo aggiunto più cose di sempre. L’annullo filatelico realizzato da Poste Italiane, e poi le presenze nuove: la partnership con la Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto con cui porteremo avanti progetti destinati ai giovani, con l’Associazione OlivaMi che ha regalato alla Pro Loco Cerceto 40 alberi di ulivo, che noi doneremo alla comunità di Cannole. Con OlivaMi lavoreremo insieme non solo per la rigenerazione agricola ma anche sociale. Un’altra collaborazione a cui teniamo tanto è quella con Anffas Lecce con cui iniziamo quest’anno un percorso che non si fermerà solo alla Festa. Il 2026 è anche il momento per festeggiare i 10 anni di sodalizio con il MotoClub Salentum Terrae. Preziosa, infine, la partnership con i giornalisti ITP e con il portale in lingua tedesca Mangia Italiano. Il riconoscimento di Sagra di Qualità, arrivato lo scorso anno, non l’abbiamo vissuto come un traguardo ma come un’asticella. Quarant’anni non ci autorizzano a fermarci. Semmai ci obbligano a essere all’altezza di quello che abbiamo costruito.”

Parole condivise dal sindaco Leandro Rubichi, che ha sottolineato il valore identitario della manifestazione per tutta la comunità: “È un orgoglio che apparteneva a pochi visionari e che adesso appartiene a tutti noi. L’Amministrazione comunale c’è stata, c’è e continuerà a esserci: perché la Festa della Municeddha non è soltanto un evento, è il modo in cui Cannole si racconta al mondo.”

La gastronomia continuerà a rappresentare il cuore pulsante della manifestazione. A presentare l’offerta culinaria è stato il vicepresidente della Pro Loco Cerceto, Giuseppe Russo, che ha ricordato come, durante le cinque serate della festa, la municeddha sarà proposta nelle tre preparazioni tipiche della tradizione: al sugo, alla cannolese e arrostita, servite negli stand gastronomici aperti ogni sera dalle ore 20. Ma il percorso del gusto non si fermerà alle lumache. I visitatori potranno scegliere anche antipasti alla contadina, pittule calde, focacce rustiche e numerose proposte vegetariane, accompagnate dal pane casereccio disponibile anche per i celiaci grazie alla collaborazione con il Forno Zio Giglio di Lecce. Russo ha voluto soprattutto rendere omaggio ai volontari della Pro Loco, sottolineando come siano loro il vero motore della manifestazione e ringraziando tutte le donne e gli uomini che, giorno e notte, saranno impegnati dietro i fornelli per offrire qualità, sapienza e bontà ai visitatori che arriveranno a Cannole per conoscere e gustare la cucina tipica salentina e pugliese.

L’edizione del quarantennale sarà caratterizzata anche da una serie di iniziative che testimoniano la crescita della Festa della Municeddha, ormai diventata una piattaforma capace di mettere in rete istituzioni, imprese, associazioni e realtà del territorio con l’obiettivo comune di valorizzare Cannole e il Salento.

Tra le novità più significative c’è l’annullo filatelico celebrativo realizzato da Poste Italiane. Per celebrare il quarantesimo anniversario sarà infatti creato uno speciale timbro, già inserito nel calendario marcofilo nazionale, che riproduce nella vignetta la protagonista assoluta della festa, la municeddha, con un richiamo esplicito alla ricorrenza. Il bollo sarà disponibile esclusivamente nella giornata inaugurale di lunedì 10 agosto presso il gazebo di Poste Italiane, dove sarà possibile timbrare le cartoline filateliche realizzate per l’occasione in una tiratura limitata di cinquecento esemplari. Chi non riuscirà a essere presente quel giorno potrà comunque richiedere il bollo all’ufficio postale di Lecce Centro nei sessanta giorni successivi. Successivamente il timbro entrerà a far parte della collezione permanente del Museo della Comunicazione Storica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La cartolina celebrativa riproduce un’opera dell’artista cannolese Elia Stomaci, realizzata proprio in occasione della prima edizione della Festa della Municeddha.

Per il quarantennale debutta anche il gadget ufficiale della manifestazione: una municeddha in terracotta, accompagnata da un testo bilingue italiano-inglese che ne racconta il significato. Un omaggio all’artigianato e alla cultura materiale del Salento, pensato anche per i numerosi visitatori stranieri che ogni anno raggiungono Cannole e desiderano portare con sé un ricordo dell’evento.

Grande spazio avranno anche le partnership nate in occasione di questa edizione. Tra queste quella con la Banca di Credito Cooperativo Terra d’Otranto, destinata a sviluppare iniziative rivolte soprattutto ai giovani. Milena Turi, componente del Consiglio di amministrazione della banca, intervenuta anche in rappresentanza della Consulta Giovani della Bcc Terra d’Otranto, ha spiegato: “Una banca di credito cooperativo esiste per stare dentro il proprio territorio, non accanto. Per questo la collaborazione con la Pro Loco Cerceto è nata con naturalezza: condividiamo la stessa idea di valore di essere comunità. Il quarantennale vede la nascita di una collaborazione che da oggi in poi ci vedrà lavorare per iniziative dedicate ai giovani, che per noi come per la Pro Loco sono da sempre una priorità: sostenere chi cresce qui significa dare a questo territorio una ragione per restare.”

Un’altra collaborazione di grande valore è quella con l’associazione OlivaMi, impegnata nella rigenerazione del territorio devastato dalla Xylella. Per celebrare i quarant’anni della festa saranno donati quaranta alberi di ulivo alla Pro Loco Cerceto, che a sua volta li consegnerà alla comunità di Cannole come segno di riconoscenza. Simone Chiriatti ha spiegato il senso dell’iniziativa: “Quaranta alberi di ulivo per quarant’anni di Festa: è il nostro modo di dire grazie a una comunità che ha saputo resistere e continuare a fare festa anche quando il paesaggio intorno cambiava. Il Salento ferito dalla Xylella si ricostruisce così, un albero alla volta e insieme a chi quella terra la abita ogni giorno. Consegniamo queste piante alla Pro Loco Cerceto sapendo che le donerà a Cannole: è un gesto che parla di agricoltura, ma soprattutto di futuro condiviso.”

La Festa della Municeddha rafforza anche il proprio impegno sul fronte dell’inclusione grazie alla nuova collaborazione con Anffas Lecce. Dal 10 al 14 agosto arriverà a Cannole “La Crew”, il podcast multimediale itinerante che vedrà giovani con disabilità intervistare artisti, organizzatori, musicisti e pubblico direttamente dall’area della manifestazione. Le clip saranno pubblicate sui social, mentre le interviste integrali saranno diffuse su YouTube, trasformando i ragazzi nei protagonisti del racconto della festa. Arianna Lupo, presidente di Anffas Lecce, ha commentato: “Siamo molto felici di essere presenti con i nostri ragazzi in questa quarantesima edizione di Festa della Municeddha. Questa partnership con la Pro Loco è la testimonianza tangibile della vera inclusione. Come sottolineato dagli organizzatori è veramente la Festa di tutti e per tutti.”

Tra le collaborazioni consolidate trova spazio anche il decennale del sodalizio con il MotoClub Salentum Terrae, che proprio insieme alla Festa della Municeddha diede vita dieci anni fa al progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale “GoSlow, AneChianu, Vai Piano”. Durante la manifestazione sarà allestito uno stand dedicato, nel quale saranno realizzati minivideo destinati a uno spot sulla sicurezza da diffondere attraverso i social e altri canali di comunicazione. L’iniziativa proseguirà anche dopo l’estate grazie a un percorso educativo nelle scuole di Cannole, promosso insieme alla Federazione Motociclistica Italiana, per insegnare ai più giovani il rispetto della segnaletica e una maggiore cultura della sicurezza stradale.

Il quarantesimo anniversario sarà anche una straordinaria occasione di promozione del territorio. Grazie alla partnership con Italian Travel Press, l’associazione italiana dei giornalisti di viaggio e di enogastronomia, autorevoli firme della stampa nazionale racconteranno la manifestazione, contribuendo a rafforzarne la visibilità dopo che, proprio nei giorni scorsi, il quotidiano britannico The Guardian l’ha inserita tra gli eventi italiani imperdibili. A questa si aggiunge la collaborazione con il portale in lingua tedesca “Mangia Italiano”, ulteriore tassello della crescente vocazione internazionale della Festa della Municeddha.

Naturalmente sarà la musica ad accompagnare ogni serata. Lunedì 10 agosto il palco si accenderà alle 21.30 con gli Sciacuddhuzzi Ensemble, seguiti alle 22.45 da Balla Live; dall’1 alle 3 la festa continuerà con il dj set di Alberto Minnella e la voce di Francesco Cairo. Martedì 11 agosto sarà la volta dei Kamafei alle 21.45 e dei Nessuna Pretesa alle 23.15, mentre dall’1 alle 3 la consolle passerà a Lamar. Mercoledì 12 agosto saliranno sul palco la Controrchestra Big Band alle 21.45 e, alle 23.15, il Gruppo Folk 2000 insieme a I Scianari con il coinvolgente “Balla Balla in Tour”; a seguire il dj set di Barby Dj. Giovedì 13 agosto spazio ai Makaria alle 21.45 e, dalle 23.15, a Enzo Petrachi con la sua Orchestra Folk, tra gli interpreti più amati della musica popolare salentina; dall’1 alle 3 chiuderanno la serata il dj set di Muerch e la voce di PTK. Il gran finale di venerdì 14 agosto vedrà protagonista, dalle 23, Antonio Castrignanò & Taranta Sound, una delle voci più autorevoli della musica popolare salentina nel mondo, prima dell’ultimo dj set del quarantennale affidato ad Adamo Cotardo con Frakatame Voice, in programma dall’1 alle 3.

Ogni sera gli stand gastronomici apriranno alle ore 20, mentre dall’una di notte l’Area Cocktail Bar accompagnerà il pubblico fino a tarda ora con cocktail, cornetti caldi e musica.

La Festa della Municeddha gode del patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Cannole e della rete Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia ed è sostenuta dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione. Ma, al di là dei riconoscimenti istituzionali, il vero patrimonio della manifestazione continua a essere rappresentato dai suoi oltre 250 volontari, donne e uomini di ogni età che, da quarant’anni, mettono gratuitamente tempo, passione e competenze al servizio del paese. Sono loro il filo che unisce la prima edizione del 1986 al grande evento internazionale di oggi, dimostrando come una tradizione possa rinnovarsi senza perdere la propria anima. Cannole si prepara così a vivere cinque giorni di festa che non celebrano soltanto la municeddha, ma raccontano la storia di una comunità che ha saputo trasformare un’antica usanza in uno dei simboli più autentici dell’accoglienza e dell’identità del Salento.