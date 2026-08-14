Banda, ecco i retroscena: le accuse del Lecce, le reazioni dello spogliatoio e la Libia. Parla Sticchi Damiani

LECCE – Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ricostruisce la vicenda dell’attaccante zambiano: dal rinnovo del contratto alla fuga dal ritiro, fino al possibile trasferimento in Libia e alla battaglia legale annunciata dal club.

Il caso Lameck Banda è entrato nella fase decisiva. Dopo il mancato tesseramento del giocatore da parte della Figc come svincolato, il futuro dell’attaccante zambiano resta legato al Lecce, che considera valido il contratto fino a giugno 2027. Sullo sfondo c’è l’Al Swehli, il club libico intenzionato a portare Banda in rosa, e soprattutto una possibile battaglia davanti alla Fifa.

A fare il punto sulla vicenda è il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, che ha ripercorso con noi le tappe di un’estate diventata improvvisamente complicata.

Il rinnovo e il cambio di scenario

Il presidente giallorosso parte proprio dal contratto. Banda, spiega, era perfettamente a conoscenza dell’opzione di rinnovo in favore del Lecce, presente nell’accordo fin dal suo arrivo nel Salento nell’estate del 2022. Lo scorso maggio, inoltre, il giocatore era stato convocato in sede e, assistito dai suoi vecchi procuratori, aveva firmato il documento relativo all’esercizio dell’opzione.

Un passaggio che, secondo Sticchi Damiani, testimonia un rapporto ancora positivo. Il presidente ricorda anche che a giugno Banda gli aveva chiesto un anticipo di parte dello stipendio per sostenere le spese del matrimonio e che lui aveva accettato.

Poi, però, qualcosa è cambiato.

Il 13 luglio, giorno del raduno, Banda avrebbe dovuto rientrare in Italia come tutti i compagni. Aveva comunicato al club voli e orari, ma improvvisamente è sparito. Nel frattempo, il Lecce aveva già respinto una proposta dell’Al-Fateh, ritenuta troppo bassa dal club salentino. Secondo Sticchi Damiani, non si trattava nemmeno di una vera trattativa: gli arabi non avrebbero mai rilanciato dopo il primo rifiuto.

Da quel momento, Banda ha smesso di rispondere al telefono e soprattutto non si è presentato in ritiro. A comunicare le sue intenzioni, racconta il presidente, sono stati alcuni amici, mentre il giocatore cercava l’accordo con l’Al Swehli.

L’accusa del Lecce

È proprio sul club libico che Sticchi Damiani concentra le accuse più dure. Secondo il presidente, l’Al Swehli era perfettamente consapevole del legame contrattuale tra Banda e il Lecce, visto che un mese fa aveva presentato un’offerta per acquistare il cartellino. Dopo il rifiuto, sostiene il numero uno giallorosso, sarebbe stato studiato un piano per portare comunque il giocatore in Libia senza pagare il cartellino.

“Ovvio. Il club libico un mese fa ha presentato ufficialmente una proposta di acquisizione del cartellino di Banda, offrendoci una cifra molto bassa. Quindi, erano a conoscenza dell’esistenza di un rapporto che legava Lameck al Lecce, poi dopo il nostro rifiuto hanno progettato, con la complicità del calciatore, un piano per portarlo via senza pagare un euro”.

La Figc ha già respinto la richiesta dell’Al Swehli, ma secondo Sticchi Damiani la questione non finirà qui. Il club libico e Banda, infatti, potrebbero rivolgersi alla Fifa per ottenere il via libera al tesseramento.

Il possibile passaggio in Libia e la Fifa

Il presidente del Lecce ritiene probabile che Banda possa iniziare a giocare con l’Al Swehli grazie al cosiddetto “trasfert provvisorio”, legato alle conseguenze del caso Lassana Diarra. In quel caso, secondo Sticchi Damiani, la Fifa potrebbe concedere temporaneamente il tesseramento, lasciando poi alle parti la possibilità di rivolgersi al tribunale competente.

Il Lecce, in questo scenario, sarebbe pronto ad aprire un contenzioso per ottenere un risarcimento. L’obiettivo della società sarebbe quantificare il danno provocato dalla rottura unilaterale del contratto, che il presidente considera avvenuta senza giusta causa e con la complicità dell’Al Swehli.

Quanto potrebbe valere il risarcimento? Sticchi Damiani non indica una cifra, ma sottolinea che il Lecce porterà davanti agli organi competenti tutti gli elementi legati alla crescita del giocatore e al costo necessario per sostituirlo.

Il presidente chiede inoltre sanzioni per tutti i protagonisti della vicenda, perché teme che un caso del genere possa creare un precedente pericoloso. “Il calciatore merita di essere squalificato, mentre la società libica di essere esclusa dalle negoziazioni del calciomercato”

Il rapporto con gli agenti e lo spogliatoio

Nel frattempo, i rapporti con i vecchi agenti di Banda sono rimasti aperti, anche se non rappresentano più il giocatore. Sticchi Damiani spiega che hanno preso le distanze dal comportamento dell’attaccante.

Nello spogliatoio, invece, la situazione è stata vissuta in modo netto. Il presidente ricorda che esistono regole precise e che un giocatore che si assenta per giorni senza motivo finisce inevitabilmente per essere considerato fuori dal gruppo.

Il caso Banda si aggiunge così a un’estate già complicata per il Lecce, segnata anche dall’addio di Corvino. Sticchi Damiani, però, prova a guardare avanti e sottolinea come ogni difficoltà possa trasformarsi in un’occasione di crescita. Anche grazie alla risposta dei tifosi, che stanno partecipando alla campagna abbonamenti con numeri definiti dal presidente senza precedenti.

(Fonte Gazzetta dello Sport, Francesco Calvi)