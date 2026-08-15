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Le ferie di Augusto divennero Ferragosto: la festa regalataci dall’imperatore romano che inventò la quattordicesima

Di Valeria Coi

Le origini della parola risalgono all’antico Impero Romano, la festa fu istituita da Ottaviano Augusto nel 18 a.C, che non faceva lavorare nemmeno i contadini e li faceva invece incontrare con i proprietari terrieri.

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