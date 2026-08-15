Le ferie di Augusto divennero Ferragosto: la festa regalataci dall’imperatore romano che inventò la quattordicesima

Feriae Augusti (ossia il riposo di Augusto), è da questa locuzione latina che deriva il nome di Ferragosto. La festa in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui prende il nome anche il mese, appunto agosto.

Ferragosto era quindi un periodo di riposo e di festeggiamenti e fu istituito nel 18 a.C dallo stesso imperatore.

Le origini sono quelle della tradizione dei Consualia. Cioè le feste che si tenevano per celebrare la fin di un raccolto, celebrazioni che i romani dedicavano a Consus, per i Romani, divinità del seme del grano e dei depositi per la sua conservazione.

In tutto l’Impero nel primo periodo di agosto e fino al 15, si organizzavano feste e corse di cavalli e nessuno doveva lavorare, erano sospesi anche i lavori dei campi. Non solo, l’imperatore chiedeva che i contadini e i proprietari terrieri si incontrassero. I primi si congratulavano per il raccolto e i proprietari davano loro un somma di denaro per ringraziarli (Augusto inventò, di fatto, la quattordicesima).

La festa poi divenne festa religiosa, assimilata dalla Chiesa Cattolica attorno al VII secolo, con le celebrazioni della Madonna Assunta, festività fissata, appunto, il 15 agosto. Il dogma dell’Assunzione (riconosciuto come tale solo nel 1950) stabilisce che la Vergine Maria sia stata assunta, cioè accolta, in cielo sia con l’anima sia con il corpo. Una ricorrenza molto sentita per la religione cristiana che celebra l’Assunzione di Maria Vergine in diverse parti d’Italia. Tra le più conosciute c’è quella di Santa Maria di Leuca durante la quale il simulacro della Madonna viene portato in processione in mare.