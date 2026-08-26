“Castro Jazz Festival”, domani sera protagonista d’eccezione Rick Margitza, sassofonista di Miles Davis

CASTRO (Lecce) – E’ il giorno dell’ospite d’eccezione, domani – giovedì 27 agosto – per la quarta edizione del Castro Jazz Festival, in programma fino a sabato 29 nella cittadina adriatica: il sassofonista Rick Margitza, parte integrante della band di Miles Davis – “The Prince of darkness” – negli anni tra il 1988 e il 1990, e grande cultore di John Coltrane.

Appuntamento infatti domani sera alle 21 al Castello aragonese con “Miles & Trane 100 x 100”, che vedrà sul palco per l’omaggio a questi due giganti del jazz, nel centenario della loro nascita – oltre a Margitza – Gianfranco Menzella (sax tenore), Vito di Modugno (organo Hammond), Fabio Accardi (batteria): la celebrazione dell’eredità di Miles e Coltrane e un omaggio alle alchimie e agli incontri che creano nuove strade e direzioni inaspettate.

La serata si aprirà però alle 18 con radio/Altrisuoni corner e l’approfondimento di Francesco Varriale con un focus dedicato a John Coltrane, altro musicista nato appunto nel 1926 (centenario della nascita il prossimo 23 settembre). Pur avendo affiancato Miles per cinque anni a partire dal 1955, Coltrane ha condotto il suo percorso artistico in maniera introspettiva e spirituale, dal 1960 fino alla sua morte, avvenuta nel 1967: l’approfondimento di domani sera proverà a ripercorrere le tappe del suo percorso attraverso ascolti mirati di momenti colti dalla sua sterminata discografia.

Chiusura di serata come di consueto in piazza Perotti, alle 22.30, con la jam session.